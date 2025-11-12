HR-konsult inom rekrytering till Pensionsmyndigheten
2025-11-12
Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren HR-konsult med fokus mot rekrytering till Pensionsmyndigheten i Stockholm. Uppdraget innebär att stödja chefer i hela rekryteringsprocessen, från framtagande av kravprofil och utformning av annons till urval, intervjuer, referenstagning och tillkännagivande av beslut. Arbetet sker i enlighet med den beslutade rekryteringsprocessen och fattade beslut om bemanning.
Du arbetar självständigt med egna rekryteringar och ingår i ett rekryteringsteam bestående av fyra erfarna kollegor. Tillsammans bidrar ni till den löpande verksamheten under ledning av ansvarig chef för rekryteringsfunktionen.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-konsult inom rekrytering till Pensionsmyndigheten är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående fram till 2026-01-30 med möljlighet till förlängning fram till 2026-05-29. Placeringsort är Stockholm, det finns möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar i veckan enligt individuell överenskommelse med ansvarig chef.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som HR-generalist eller likvärdigt
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• God kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av rekrytering av specialistroller såsom chefer, IT mm
• Ha mycket god kunskap och erfarenhet av att rekrytera enligt metoden kompetensbaserad rekrytering.
• Ha aktuell erfarenhet av rekrytering i staten med god förståelse och tillämpning av förtjänst och skicklighet
• Ha kunskap om de lagar och förordningar som gäller för anställningsförfarandet inom statlig förvaltning.
• Aktuell erfarenhet av search via LinkedIn, Recruiter eller liknande.
Om dig
Relationsskapande, mycket god samarbetsförmåga, prestigelös, förmåga att självständigt driva arbetsuppgifter framåt och stödja rekryterande chefer i processen, lösningsorienterad.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2025-11-17, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
