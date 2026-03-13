HR-konsult inom rekrytering till HR-avdelningen
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en trygg och relationsskapande rekryterare som drivs av att hitta rätt kompetens och skapa riktigt bra kandidatupplevelser? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
HR-avdelningens uppdrag är att kvalitetssäkra och utveckla organisationens HR-processer, med fokus på nära och professionellt chefstöd utifrån både politisk styrning och verksamhetens behov. Vi är drygt 65 engagerade kollegor fördelade på fyra enheter - med gemensam leverans och samarbete i fokus. Tillsammans gör vi varandra bra och bidrar till att Norrköpings kommunkoncern kan leverera på bästa sätt i sina viktiga välfärdsuppdrag.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsresa. Vi tar stora kliv framåt i vår långsiktiga målstyrning, våra sömlösa HR-processer och vår verksamhetsnära leveransmodell.
På kompetensförsörjningsenheten blir du en del av ett engagerat team på nio kollegor. Tillsammans ansvarar vi för den kommungemensamma rekryteringsprocessens alla delar, utbildning av chefer och systemansvar. Vi arbetar också med arbetsgivarvarumärke, chef- och ledarskapsutveckling samt andra områden kopplat till kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.
Vi är totalt 20 kollegor på enheten och sitter tillfälligt på Drottninggatan 26 - i en inspirerande och anrik arbetsmiljö nära resecentrum och city - innan flytten till nyrenoverade Rådhuset där vi samlas med övriga kommunkollegor. Enheten befinner sig i en utvecklingsfas med flera spännande nystarter.
Vill du vara med och skapa en arbetsplats som präglas av nyfikenhet, professionalism och laganda - där vi ser och tar kraft av varandra? Då kommer du trivas hos oss! Vi har dessutom stora förhoppningar om att fortsätta ha riktigt roligt på vägen.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som HR-konsult med inriktning rekrytering ansvarar du för att driva hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till annonsering, search, urval, intervjuer, tester, referenstagning och uppföljning. Du har en nära dialog med rekryterande chef och fungerar som ett professionellt och tryggt stöd genom hela processen.
Du arbetar med rekryteringsuppdrag för kommunens samtliga sju kontor, vilket innebär en stor variation och bredd. I rollen ingår även att tillsammans med kollegorna utveckla kommunens rekryteringsprocess, med fokus på både verksamhetens nuvarande och framtida behov samt kandidatupplevelsen. Du kan också komma att delta i arbetsgrupper inom kompetensförsörjning och driva egna ansvarsområden.
Vi erbjuder dig ett arbete där du får kombinera självständigt ansvar med ett kunnigt och hjälpsamt team, där vi aktivt både ger och tar stöd av varandra. Du får en individuellt anpassad introduktion för att snabbt komma in i våra arbetssätt, processer och verktyg.
Precis som vi strävar efter framdrift mot våra gemensamma mål, grundar vi vårt arbete i värden som trovärdighet, respekt och delaktighet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom HR, beteendevetenskap eller annat relevant område. Du har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering, gärna i en större organisation, och är trygg i att driva rekryteringsprocesser från start till mål. Din fingertoppskänsla i mötet med både chef och kandidat, även i mer utmanande situationer, leder till goda resultat.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap av rekryteringsystem och testverktyg. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Som person är du relationsskapande, serviceinriktad och tydlig i din kommunikation. Du trivs i en flexibel organisation där du, inom tydliga men rymliga ramar, tar stort ansvar för att planera, prioritera och skapa struktur. Du arbetar mål- och resultatorienterat och har förmågan att både se detaljerna i varje enskild rekrytering och helheten i kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.
Hos oss arbetar du med gemensam leverans i fokus - där vi löpande prioriterar och ställer om tillsammans, men alltid med samma långsiktiga mål i sikte.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens förutsättningar
Sista ansökningsdatum: 29 mars
Kontakt: För frågor gällande tjänsten, kontakta HR-chef Stina Fogel på stina.fogel@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9796512