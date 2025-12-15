HR-konsult inom rehabilitering till Eskilstuna
2025-12-15
Har du arbetslivserfarenhet inom rehabiliteringsfrågor och vana av att stötta chefer inom området? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan! Om uppdraget Vi söker en HR-konsult inom rehabilitering till vår kund i Eskilstuna för ett uppdrag som startar omgående och pågår cirka 3-4 månader. Uppdraget är på heltid 100% och arbetet sker på kundens kontor i centrala Eskilstuna. Utifrån verksamheternas förutsättningar och behov finns det möjlighet att arbeta delvis på distans, max 50% av tiden.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet är operativt och innebär att bistå chefer i kundens och dess organisations rehabiliteringsprocess. Detta innebär bland annat stöd inom längre processer och medarbetare som behöver stöd under lång tid. Det ingår flerpartsmöten, komplexa möten och ärenden vilket innebär att du behöver klara av svåra möten med anställda. Du får möta chefer och medarbetare från kundens alla verksamheter med de utmaningar och glädjeämnen som finns inom respektive verksamhet. HR-enheten har cirka 38 medarbetare. De som jobbar hos oss kund är HR-administratörer och HR-konsulter. Ledningen består av en enhetschef och två arbetsledare som har personalansvar. I tjänsten kan du även komma att få jobba mer brett med generella HR-frågorPubliceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Akademisk utbildning med relevant inriktning. Alternativt annan utbildning i kombination med flera års aktuell erfarenhet i en HR-roll med stöd till chefer i arbetslivsinriktade rehabiliteringsfrågor
Arbetslivserfarenhet av att hantera komplexa ärenden och utmanande samtal och erfarenhet av arbete med stöd till chefer i arbetslivsinriktade rehabiliteringsfrågor
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Meriterande
Utbildning i MI
Kunskaper i arbetsrätt
Erfarenhet av arbete i en generalist roll
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 19/12 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
