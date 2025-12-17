HR-konsult inom rehab och arbetsmiljö | Stockholm
Experis AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren HR-konsult som brinner för att stötta chefer i komplexa individärenden? Vi på Jefferson Wells söker en HR-konsult för ett spännande konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet i Stockholm. Uppdraget innebär att arbeta med misskötsamhetsärenden, rehabiliteringsfrågor och arbetsmiljöfrågor - och det finns även möjlighet att driva projekt inom HR-området. Vill du utveckla din karriär som HR-konsult hos oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm
Start: Januari 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag t.o.m. juli 2026
Anställning: Konsultanställd på Jefferson Wells
Om jobbet som HR-konsult
Som HR-konsult hos Jefferson Wells, ute hos vår kund i Stockholm, kommer du att vara ett viktigt stöd till förvaltningens chefer i individärenden. Du arbetar med både misskötsamhets- och rehabiliteringsärenden samt arbetsmiljöfrågor. Rollen innebär också att du kan få möjlighet att driva projekt inom HR-området. Du kommer att bidra med din kompetens i en verksamhet där ditt arbete gör skillnad varje dag.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Stödja chefer i individärenden, inklusive misskötsamhet och rehabilitering.
* Hantera arbetsmiljöfrågor och säkerställa att riktlinjer följs.
* Tolka och tillämpa kollektivavtal.
* Bidra i HR-relaterade projekt och utvecklingsinitiativ.
Den vi söker
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom HR eller personalvetenskap och flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Du är trygg i rollen som konsult och har god förmåga att kommunicera och skapa förtroende. Erfarenhet från kommunal sektor och vana att tolka kollektivavtal är meriterande.
Vi ser gärna att du har:
* Relevant högskoleutbildning inom HR/personalvetenskap.
* Flerårig arbetslivserfarenhet som HR-konsult eller liknande.
* Erfarenhet av individärenden, arbetsmiljöfrågor och rehabiliteringsprocesser.
* God kunskap om kollektivavtal och arbetsrätt.
* Erfarenhet från kommunal sektor är önskvärt.
* Flytande i tal och skrift på svenska och engelska
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och kompetenser med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2025-12-17Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "09d6f27d-0ed3-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Ingrid Carlman Ingrid.Carlman@jeffersonwells.se Jobbnummer
9649403