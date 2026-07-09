HR-konsult för uppdrag i Gävle till offentlig verksamhet
OIO Väst AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
OBS: denna tjänst är placerad i Gävle
Vi söker på uppdrag av offentlig verksamhet i Gävle en HR-kollega med erfarenhet av arbete med organisationsutveckling, befattningsstruktur och förändringsledning. Uppdraget är strategiskt viktigt och innebär att utveckla en framtida befattningsstruktur som skapar ökad flexibilitet, stärker kompetensförsörjningen och möjliggör ett mer effektivt resursutnyttjande utifrån verksamhetens behov.
Du kommer att arbeta verksamhetsnära tillsammans med nyckelpersoner inom myndigheten för att analysera dagens befattningsstruktur och ta fram en konkret, implementerbar modell för framtidens roller. Uppdraget omfattar hela kedjan från nulägesanalys och målbild till genomförandeplan och förändringsledning.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs i komplexa organisationer och har erfarenhet av att omsätta strategiska analyser till lösningar som fungerar i praktiken.
Sammanfattningsvis innebär ditt ansvar följande:
Genomföra en verksamhetsnära analys av nuvarande befattningsstruktur
Identifiera fragmentering, kritiska kompetenser och hinder för intern rörlighet
Ta fram en framtida befattningsstruktur med bredare och mer flexibla roller
Utforma nivåstrukturer och utvecklingsvägar utifrån kompetens
Säkerställa att modellen är förenlig med statliga regelverk och arbetsrättsliga krav
Beskriva hur intern rörlighet kan genomföras rättssäkert och i enlighet med principerna om förtjänst och skicklighet
Ta fram konkreta exempel på rollbeskrivningar
Utforma en genomförandeplan med förändringsledning, riskanalys och rekommendationer för införande
Vi söker dig som
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att utveckla och implementera befattnings- eller kompetensstrukturer. Du är van att arbeta nära verksamheten och har förmågan att skapa förankring hos både ledning och verksamhet.
Du har:
Erfarenhet av att designa och införa breda roller eller kompetensbaserade organisationsstrukturer
Erfarenhet av arbete inom statlig offentlig verksamhet och god förståelse för statlig särlagstiftning inom arbetsrättsområdet
God kunskap om arbetsrätt och facklig samverkan
Erfarenhet av lönebildning i större och komplexa organisationer
Förmåga att arbeta verksamhetsnära och omsätta analyser till konkreta, implementerbara lösningar
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete med befattningsstruktur i större organisationer
Erfarenhet av implementering och förändringsledning, inte enbart analys
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag via OIO med start i september och uppdrag året ut med chans till förlängning.
Övrig informationOmfattning: Heltid
Start: 1/9
Placering: Gävle med chans att arbeta hemifrån efter överenskommelse
Uppdragslängd: året ut med chans till förlängning
Kontaktperson hos OIO: Filippa Danell Karlberg, filippa.danell@oio.se
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan uppdraget är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Filippa Danell filippa.danell@oio.se Jobbnummer
9997990