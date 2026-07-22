HR-handläggare till operativa avdelningen
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-07-22
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och
konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som HR-handläggare kommer du ha en central roll i kompetensförsörjningen av den nationella och internationella insatsverksamheten. Du kommer vara en del av HR-arbetsgruppen på avdelningen för operativ planering och hantering med placering antingen vid sektionen för insatspersonal eller sektionen för operativ kompetensförsörjning.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I samverkan med andra bidrar du till att utveckla och förvalta verksamhetens insatsförmågor. Du ansvarar för att skapa god kunskap om kompetensbehov och driver självständigt processer kopplade till kompetensförsörjning inom ditt ansvarsområde. Du arbetar för att utveckla arbetssätt som säkerställer hög kvalitet och effektivitet.
I dina arbetsuppgifter ingår ett nära samarbete med projektledare där du bidrar till olika insatsers genomförande genom rekrytering och löpande stöd i personalfrågor, inklusive hantering av personalärenden. Du bidrar även i projektutvecklingsfasen genom att säkerställa arbetsgivarperspektiv och arbetsgivaransvar i insatsernas genomförande.
Du arbetar långsiktigt, systematiskt och förebyggande för att skapa goda förutsättningar för verksamhetens effekt och måluppfyllelse.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom HR-området.
• dokumenterad arbetslivserfarenhet av operativt HR-arbete.
• erfarenhet av självständigt arbete med rekrytering och tillhörande administration.
• vana att ha engelska som arbetsspråk och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av operativt HR-arbete inom internationell verksamhet kopplad till svenskt bistånd och utvecklingssamarbete.
• erfarenhet av systemet referenstagningssystemet Refapp
• erfarenhet av systemet ärende-och dokumenthanteringssystemet Public 360
• erfarenhet av personalhanteringssystemet Hero
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Som person ser vi även att du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt där du håller uppsatta tidsramar samt har en helhetssyn och förståelse för hur dina åtgärder förhåller sig till övergripande inriktningar.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning från 1 september 2026 till och med 31 december 2026.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Sektionen för insatspersonal och sektionen för operativ kompetensförsörjning ingår i avdelningen för operativ planering och hantering. Här arbetar erfarna HR-kollegor med att stödja verksamhetens nationella och internationella insatser genom kompetensförsörjning, rekrytering och personalstöd. Arbetet omfattat bland annat katastrofriskreducerade insatser, humanitära hjälpinsatser och fredsfrämjande uppdrag i områden som drabbas av katastrofer eller konflikter.
Vi arbetar aktivitetsbaserat på vårt kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Det finns även möjlighet att efter överenskommelse förlägga del av arbetstiden på distans. Vi erbjuder dig också möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns dessutom förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Therese Broms, sektionen för operativ kompetensförsörjning eller sektionschef Camilla Abelson, sektionen för insatspersonal. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt
Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för civilt försvar (visa karta
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651 81 KARLSTAD Kontakt
Sektionschef
Therese Broms 010-2405317 Jobbnummer
10009048