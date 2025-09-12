HR-handläggare till navet i Migrationsverkets HR-stöd
2025-09-12
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Är du vår nya HR-handläggare - och vill vara med på vår resa under utveckling?
Vill du vara med och utveckla vårt arbete inom HR och samtidigt göra skillnad i en samhällsviktig verksamhet? På Migrationsverket söker vi nu två HR-handläggare till enheten för HR-support - vår gemensamma väg in till HR-avdelningen för myndighetens chefer.
Hos oss blir du en del av ett team som brinner för service, kvalitet och att stötta chefer i vardagen, samtidigt som vi själva är under utveckling och bygger framtidens HR-stöd.
Kanske är det ditt första HR-jobb efter utbildningen? Eller så har du hunnit jobba några år och vill bredda din kompetens. Oavsett vilket får du här möjlighet att utvecklas tillsammans med oss - i en spännande organisation som ständigt förändras och utvecklas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare i HR-supporten är du den centrala kontaktpunkten för chefer i deras HR-frågor. Du ger vägledning, förklarar regelverk och bidrar med lösningar inom områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, lön, organisation och kompetensförsörjning. Du fungerar även som ett värdefullt stöd för både personaladministratörer och strategiska HR-partners, vilket gör rollen både mångsidig och utvecklande. Arbetet sker via vårt ärendehanteringssystem Nilex, genom videomöten i Zoom och i direkta personliga kontakter.
Utöver det dagliga arbetet kan du även få sidouppdrag, antingen inom ramen för enhetens eget ansvarsområde eller i samverkan med andra enheter inom HR-organisationen. På så sätt bidrar du till utveckling och förbättring samtidigt som du får möjlighet att bredda din kompetens.
Vem är du?
Vi söker dig som gillar mötet med människor och som alltid bemöter andra professionellt och med ett coachande förhållningssätt. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du beslutsam och kan fatta snabba beslut, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du arbetar bra med komplexa frågor och har mod att agera efter din egen övertygelse.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120 hp inom HR eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
- Erfarenhet av ett coachande förhållningssätt
- Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
- Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av kvalificerat chefsstöd inom bemanningsplanering och schemaläggning
- God kunskap om arbetstidsavtal och arbetsrättsliga regelverk
- Erfarenhet av arbete i HR- och lönesystem, gärna HEROMA
- Erfarenhet av arbete inom kundtjänst
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Placering: Norrköping eller Sundbyberg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 3 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen
Isabell Hellerstedt 010-4850335
