HR-handläggare till enheten för ledarskapsutveckling
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-02-19
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du arbeta med HR och ledarskapsutveckling i en av Sveriges viktiga myndigheter?
Migrationsverket är i ständig utveckling för att möta förändringar i omvärlden och vårt samhällsuppdrag.
Ett närvarande ledarskap är en avgörande förutsättning för att vi ska lyckas. Nu söker vi dig som är i början av din karriär och vill vara med och skapa struktur, kvalitet och goda förutsättningar för våra chefs- och ledarinsatser.
Hos oss får du en viktig roll i ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas inom HR och ledarskapsområdet.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som HR-handläggare arbetar du operativt och samordnande med våra utbildningar och utvecklingsinsatser inom chef- och ledarskapsområdet. Du är med och skapar struktur och ser till att våra insatser planeras och genomförs på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt.
Du kommer bland annat att:
- Planera, boka och administrera utbildningar och utvecklingsinsatser
- Hantera deltagarlistor och kommunikation med chefer och deltagare
- Arbeta i administrativa system kopplade till utbildning
- Sammanställa utvärderingar och enklare uppföljningar
- Uppdatera intern information inom ledarutvecklingsområdet
- Ge administrativt stöd i kontakt med externa utbildningsleverantörer
- Bidra till enhetens planering, struktur och dokumentation
- Ta fram pedagogiska digitala presentationer och metodstöd
Arbetet innebär många kontaktytor och ger dig god inblick i hur ledarskapsutveckling fungerar i en stor statlig myndighet.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, nyfiken och serviceinriktad och vill utvecklas inom HR och ledarskapsområdet. Du trivs i en samordnande roll, där du får skapa ordning, stötta andra, hålla ihop processer och bidra till helheten. Du arbetar självständigt, tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt och har förmåga att prioritera när flera saker händer samtidigt.
Du är kommunikativ, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du har god administrativ förmåga och känner dig trygg i att arbeta i olika digitala system. Du har en väl utvecklad förmåga att skapa inspirerande och pedagogiska presentationer som tydliggör och skapar förståelse. Samtidigt är du prestigelös, tar initiativ och vill lära dig mer.
Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du har rätt driv och intresse.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
- Akademisk utbildning inom HR/personal, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning, alternativt pågående utbildning som avslutas inom kort
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska- och engelska
- God vana av att arbeta i digitala system
- God förmåga att strukturera, dokumentera, sammanställa och presentera information
Meriterande
- Erfarenhet av utbildningsamordning
- Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- Erfarenhet av att ta fram pedagogiska digitala presentationer och/eller metodstöd
Vi erbjuder
På HR-avdelningen arbetar vi tillsammans för att stärka chefernas förutsättningar i ledar- och arbetsgivarrollen. Du blir en del av en enhet med hög kompetens och stort engagemang.
- Ett meningsfullt arbete i en samhällsviktig verksamhet
- En utvecklande roll med möjlighet att växa inom HR
- Stöd och introduktion i rollen
- Ett gott samarbetsklimat och engagerade kollegor
- Möjlighet till kompetensutveckling
Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning 12 månader.
Omfattning: Heltid Placering: Sundbyberg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 12 mars 2026.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen Kontakt
Göran Sandström 010-2037269 Jobbnummer
9753195