HR-handläggare sökes till Regementsstaben, G1
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges fina möjligheter att förena det professionella och det privata. Vi ger dig även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckors semester per år.
Namnet på rekryterande enhet/avdelning/sektion
Regementsstaben K 3 består av ca 40 medarbetare varav hälften är yrkesofficerare och ca hälften har en civil anställning. Staben stödjer regementschefen och andra chefer på regementet med samordning och uppföljning samt utgör expertstöd inom en rad olika kompetensområden. Staben, som leds av stabschefen, är organiserad i nio sektioner där du som värnpliktshandläggare tillhör G1, HR-sektionen. Vid HR-sektionen/G1 arbetar generalister och specialister med att stötta regementet inom strategisk och operativ HR-tjänst. Sektionen leds av HR-chef/C G1 och stf HR-chef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Försvarsmakten växer och därmed utökar vi vår organisation med en HR-handläggare, vilket ger dig en stor påverkan att tillsammans med oss utveckla nya rutiner. Som HR-handläggare hos oss ska du se tjusningen med att röra dig mellan att utföra administrativa uppgifter till att självständigt stödja arbetet med våra reservofficerare. Du har en viktig roll i dialogen och kommunikationen med våra reservofficerare som blivit än viktigare i vår kommande tillväxt. Tycker du detta verkar spännande så kan du vara kandidaten för oss!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra administration, planering och uppföljning inom personalområdet i system PRIO och VIDAR
• Ta fram statistik, sammanställer rapporter, uppdaterar personallistor
• Beställningar avseende behörigheter
• Är personuppgiftshandläggare
• Sammanhåller reservofficershandläggningen tex dialog med våra reservofficerare, upprätta anställningsavtal och säkerställa att tjänstgöringsplaner finns
• Sammanhåller personalarkivet avseende personakter
• Upprättar diplom inför skolexamen
• Övriga uppgifter inom ramen för sektionens uppdrag
KRAV
Kvalifikationer
• Högskoleexamen eller flerårig arbetslivserfarenhet inom relevant område arbetsgivaren anser är lämplig
• God administrativ förmåga och erfarenhet från administrativt arbete
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort (manuell växellåda)Publiceringsdatum2026-03-30Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en person med god administrativ förmåga som tar egna intitativ och vill bidra till förbandets utveckling. För att lyckas i rollen tror vi att du gillar att ha ordning omkring dig och har en god struktur i hur du löser dina uppgifter. Vi söker en lagspelare vilket gör att du behöver ha en god samarbetsförmåga. Vi ser även att du bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara lyhörd, prestigelös och öppen. För oss är det viktigt med långsiktighet och vi hoppas att du vill utvecklas tillsammans med oss och organisationen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet från arbete med PRIO
• Erfarenhet från Försvarsmakten
• Aktuell och relevant erfarenhet av administration, myndighetsutövning och handläggning inom statlig myndighet/offentlig sektor
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlsborg. Tjänsteresor kan förekomma i tjänsten.
Civil befattning.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Birgitta Holm, HR-chef K 3
0505 45 10 00 (växel)
Petra Eggen, stf HR-chef K 3petra.eggen@mil.se
0505 45 10 00 (växel)
Information om rekryteringsprocessen
Malin Vukota Carlsson, HR-generalist K 3
0505 45 10 00 (växel)
Fackliga företrädare
OFR/S, Mikael Ekelund och SEKO, Jon Sjöberg
Nås via växel: 0505 45 10 00 (växel)
SACO, k3-saco@mil.se
OFR/O, k3-wanasofficersforening@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
