HR-generalist till Göta Ingenjörregemente Ing 2

Göta ingenjörregemente söker HR-generalist
Vill du vara en del av Försvarsmaktens fortsatta tillväxt? Nu finns chansen att bli en del av Göta ingenjörregementes HR-avdelning- en avdelning som präglas av arbetsglädje och gott samarbete. Vi har olika kompetenser där alla gillar att bidra med sitt kunnande och hjälpa varandra framåt.
Ing 2 är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Läs mer om oss på FM hemsida:https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/gota-ingenjorregemente/
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-generalist kommer du att arbeta både operativt och strategiskt. Främsta fokus i befattningen är att vara sammanhållande i anställningsprocessen av främst civil personal, samt stötta i vissa delar i samband med rekrytering av militär personal. Du är ett chefsstöd och tillser en rättssäker rekryteringsprocess där rekryteringen följs enligt plan med kravspecifikation, annonsutformning, urval, relationshantering, intervjuer, säkerhetsprövningsintervjuer, referenstagningar, återkopplingar och administration inför anställning av ny personal.
Arbetsuppgifterna är självständiga och innebär att handlägga och driva olika frågor inom HR-området, ge ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare, hålla utbildningar i Försvarsmaktens avtal och villkor. Tjänsten kommer även bestå av HR-administration och arbete med att skapa och implementera rutiner tillsammans med annan personal på avdelningen samt att utveckla HR-processer inom förbandet. Vi ser gärna att du har arbetat inom HR med förekommande frågor i en rådgivande och konsultativ roll, att du har erfarenhet av samarbete med fackliga organisationer samt har vana av att vara arbetsgivarföreträdare.
Beroende på intresse, tidigare erfarenheter och kompetensområden så kan det bli aktuellt med andra arbetsområden inom HR-områdetPubliceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Akademisk examen inom HR eller annan erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbete inom HR och/eller rekrytering
• Mycket god administrativ förmåga
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med arbetsrättsliga frågor
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete med strategisk kompetensförsörjning
• Erfarenhet av IT-systemen SAP och SharepointDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, samarbetsinriktad och ansvarsfull. Som HR-generalist möter du människor med olika erfarenheter och perspektiv i ditt dagliga arbete. Detta ställer krav på att du är trygg i din kompetens och din förmåga att kommunicera, planera och vara lyhörd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet. Som anställd i Försvarsmakten är fysisk träning en del av arbetet - tre arbetstimmar per vecka. Årligen genomförs tester i fysisk prestationsförmåga. Kraven syftar till att säkerställa att personalen kan lösa sina arbetsuppgifter samt bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Våra anställda har dessutom ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningÖvrig information
• Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor förekommer
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-06. Intervjuer planeras att genomföras fre v. 3 samt tis och ons v. 4.
För information om befattningen och/eller rekryteringsprocessen kontakta:
Ann-Charlotte Ekman Hellman, HR-chefann-charlotte.hellman@mil.se
, 070-510 32 18
Fanny Jansson, HR-Generalist.fanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-825 10 00
OF: Mats Felix
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
