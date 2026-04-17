HR-generalist till global kund i Stockholm!
2026-04-17
Vill du arbeta brett inom HR och vara en nyckelperson i det dagliga stödet till chefer och organisation? Nu söker vi en erfaren och engagerad HR Generalist för ett spännande konsultuppdrag i Stockholm.
Här får du möjlighet att kombinera operativt HR-arbete med strategiskt samarbete i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad
Om uppdraget
Som HR Generalist kommer du att arbeta nära verksamheten och stötta chefer i allt från dagliga personalfrågor till mer komplexa HR-processer. Du blir en viktig del i att säkerställa att HR-arbetet håller hög kvalitet och följer gällande riktlinjer
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge operativt HR-stöd till chefer i hela HR-cykeln
Säkerställa att HR-processer genomförs effektivt och enligt riktlinjer
Hantera arbetsrättsliga frågor och medarbetarärenden
Förbereda och genomföra fackliga informations- och förhandlingsmöten
Säkerställa efterlevnad av svensk arbetsrätt, arbetsmiljöregler och interna policys
Vi söker dig som:
Har 5+ års erfarenhet av en roll som HR-Generalist eller liknande operativ HR-roll
Har god kunskap inom svensk arbetsrätt och arbetsmiljö
Är van att samarbeta med fackliga parter eller medarbetarrepresentanter
Är skicklig på stakeholder management och att bygga förtroendefulla relationer
Kommunicerar obehindrat på engelska
Har erfarenhet av att arbeta i en internationell eller global miljö tidigare
Har en kandidatexamen inom HR, Ekonomi eller Beetendevetenskap.
Som person är du:
Serviceinriktad och lösningsfokuserad
Strukturerad och van att hantera flera parallella arbetsuppgifter
Självständig, men också en lagspelare
Praktiska detaljer:
Start: 12 maj 2026 Slut: 30 september 2026 Plats: Stockholm heltid 100% (ca 25% distansarbete)
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan! Sista dag att ansöka är 21 april 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
