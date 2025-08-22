HR-generalist till Gavlegårdarna i Gävle!
2025-08-22
Har du tidigare erfarenhet av HR-arbete och är på jakt efter din nästa utmaning? Ta då chansen och sök rollen som HR-generalist på Gavlegårdarna - här får du arbeta såväl strategiskt som operativt med fokus på att stötta chefer och medarbetare. Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som HR-generalist hos vår klient kommer du att spela en viktig roll i att stödja organisationens personalrelaterade behov. Du kommer att arbeta brett med HR-frågor, från rekrytering till kompetensutveckling, och vara en viktig resurs för både medarbetare och chefer. Teamet präglas av samarbete och ett starkt engagemang för att skapa en bra arbetsplats.
I rollen som HR-generalist ger du ett professionellt och konsultativt stöd till Gavlegårdarnas chefer och medarbetare inom hela HR-området. Arbetet innebär att du på ett kvalitetssäkrat sätt stöttar cheferna i deras arbetsgivaransvar genom hela medarbetarresan (attrahera-rekrytera-introducera-utveckla-behålla-avveckla). Du blir en nyckelperson på HR-avdelningen och rapporterar direkt till HR-chefen.
Uppdraget beräknas initialt pågå mellan 2025-10-15 till och med 2026-10-31.
Dina arbetsuppgifter
• Rekrytering och personaladministration
• Personalstatistik och analys
• Stöd till chefer i arbetsgivaransvar
• Tolkning av lagar och avtal
• Rehabiliteringsärenden
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskoleutbildning inom HR
• Har tidigare arbetslivserfarenhet av HR-arbete och gärna med vana från HR-system som exempelvis Sympa vilket är meriterande
• Har en god administrativ förmåga och vana av struktur
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
