HR-generalist till förvaltningen för Vård & Omsorg
Kungsbacka Kommun / Administratörsjobb / Kungsbacka
2025-12-19
Förvaltningen för Vård & Omsorg står inför en stor omställning där vi behöver kunna möta ett samhälle i förändring.
Vi söker nu en HR-generalist som vill vara med på denna resa och skapa morgondagens välfärd. Låter detta som en tjänst för dig? Sök idag!
Rollen som HR-generalist hos oss
Vi erbjuder ett arbete som är omväxlande och självständigt och som spänner över flera HR-områden. Du kommer att stötta chefer i operativa HR-frågor till exempel arbetsrättsliga ärenden, rehabilitering och arbetsmiljöfrågor. Du arbetar nära verksamheten och ingår i ledningsgruppen.
Du arbetar tvärprofessionellt tillsammans med verksamhetsutvecklare och ekonom för att gemensamt analysera och utveckla verksamhetens förutsättningar och arbetssätt. Syftet är att skapa likvärdighet mellan våra verksamheter och bidra till att de kan leverera välfärd i en föränderlig tid.
Inom enheten samarbetar du tätt med kollegor där din kompetens kompletterar andras. Tillsammans bidrar ni till att utveckla stöd och arbetssätt som stärker kärnverksamheten utifrån förvaltningens behov och utmaningar.Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Du är en person som arbetar bra tillsammans med andra och är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du tar ansvar för helheten och du är en utvecklande medarbetare som ansvarar och driver ditt arbete framåt samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. För att trivas i uppdraget är det viktigt att du kan skapa förtroendefulla relationer på samma gång som du med professionalitet hanterar arbetsgivarperspektivet. Du är prestigelös, ansvarsfull och levererar kvalitet i tid. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- högskoleutbildning inom HR eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- kunskap om aktuella lagstiftningar som tillämpas på området
- relevant erfarenhet av operativt och strategiskt chefsstöd inom HR
Det är meriterande:
- om du relevant erfarenhet inom HR från kommunal verksamhet
Läs gärna mer om oss.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 15 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/868".
Kungsbacka kommun
Maria Hallberg, enhetschef 0300-833803
