HR-generalist till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg
Kungsbacka Kommun / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2026-01-22
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Rollen som HR-generalist hos oss
Vi erbjuder ett arbete som är omväxlande och självständigt, och som spänner över de flesta HR-områden.
Du kommer i första hand fokusera på operativt HR-arbete, det vill säga att ge kvalificerat HR-stöd till chefer inom HR-frågorna de möter i sin vardag. Exempelvis arbetsrättsliga ärenden, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor och löneöversyn. Du kommer också att ha ett utökat ansvar, där du arbetar både operativt och på en mer strategisk nivå inom ett fördjupningsområde. Inom ditt fördjupningsområde ansvarar du för att driva och utveckla processerna tillsammans med teamet och HR-kollegor på andra förvaltningar.
Du kommer att samarbeta tätt med dina kollegor inom HR-teamet. Tillsammans kommer ni att driva HR-arbetet utifrån de förutsättningar och utmaningar förvaltningen står inför.Publiceringsdatum2026-01-22Profil
Du är en person som arbetar bra tillsammans med andra och är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du är en utvecklande medarbetare som ansvarar och driver ditt arbete framåt utifrån målsättningar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du tar egna initiativ och kommer ofta med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
För att trivas i uppdraget är det viktigt att du kan skapa förtroendefulla relationer på samma gång som du hanterar arbetsgivarperspektivet. Du är intresserad av människor och av hur grupper fungerar. Du behöver vara prestigelös, ansvarsfull och leverera kvalitet i tid. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en högskolexamen inom HR området eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- har flerårig erfarenhet av operativt och strategiskt chefsstöd inom HR-området
- har god kunskap och erfarenhet inom arbetsrättsliga frågor och att tolka lagar samt avtal
- har erfarenhet av kommunal eller annan offentlig verksamhet
- har B-körkort
Läs gärna mer om oss
HR enheten består av fyra HR generalister med olika specialistområden, en enhetschef för central bemanning och en personalchef. Enhetens uppdrag i förvaltningen är att driva, utveckla och säkerställa HR processerna och fungera som ett stöd till verksamhetens chefer. Arbetsplatsen ligger centralt med några minuters promenad från Resecentrum. Möjlighet finns till distansarbete utifrån verksamhetens behov.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 2 februari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Julia Wilholm, personalchef 0300834276 Jobbnummer
9697970