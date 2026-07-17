HR-generalist till Försvarsmaktens Logistik
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2026-07-17
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Vill du arbeta i en verksamhet där HR gör verklig skillnad? Som HR-generalist på FMLOG Stabsenheten blir du en del av ett engagerat HR-team där samarbete, utveckling och tillit står i centrum.
Vi söker nu en engagerad HR-generalist som vill bli en del av HR teamet som kommer jobba mot Stabsenheten. Här arbetar vi nära verksamheten och tillsammans med erfarna HR-generalister och specialister inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Vi tror på samarbete, kunskapsdelning och ett prestigelöst arbetsklimat där vi utvecklar både varandra och våra arbetssätt.
FMLOG befinner sig i en spännande utvecklingsfas där logistiken inom Försvarsmakten växer. Det innebär att HR har en viktig roll i att skapa förutsättningar för verksamheten genom ett kvalificerat, verksamhetsnära och efterfrågat chefsstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-generalist är du ett konsultativt stöd till chefer vid Stabsenheten i deras vardag och arbetar brett inom hela HR-området. Rollen är varierad och ger dig möjlighet att kombinera operativt HR-arbete med utveckling av verksamheten. Hos FMLOG får du möjlighet att stötta chefer i viktiga verksamhetsfrågor, utveckla människor och bidra till ett starkare försvar av Sverige.
I rollen kommer du bland annat att:
ge stöd till chefer inom rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, lönebildning och personalutveckling
självständigt handlägga HR-ärenden
samverka med fackliga arbetstagarorganisationer
vara en del i att utveckla rutiner, processer och arbetssätt
bidra till sektionens fortsatta utveckling och, över tid, ansvara för ett eller flera HR-områden
KRAV
Examen som personalvetare eller annan likvärdig högskoleutbildning inom HR/beteendevetenskap
Minst 1–3 års erfarenhet av brett HR-arbete där du självständigt stöttat chefer
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
B-körkortPubliceringsdatum2026-07-17Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som bygger förtroendefulla relationer och trivs med att arbeta nära chefer och verksamhet. Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att prioritera mellan flera parallella arbetsuppgifter. Samtidigt är du prestigelös, samarbetsinriktad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du tycker om att utveckla både människor och arbetssätt och ser värdet av att arbeta i ett team där man hjälper varandra att lyckas.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av likvärdigt HR-arbete under fleraår
Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan offentlig verksamhet
Erfarenhet av SAP/PRIO
Goda kunskaper i engelska
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).Övrig information
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Rekryterande chef, Annica Ottosson. Då det är semestertider kommer det vara längre svarstider men nås enklast via mailto:FMLOG-HR@mil.se
under v.30-32.
Fackliga företrädare
Madeleine Bagge, SACO
Eva-Britt Steen, SEKO
Bengt Rainer, OFR/O
Emanuel Derwinger, OFR/S
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00Så ansöker du
För att skapa en så rättvis urvalsprocess som möjligt arbetar vid med urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet. Utöver det bifogar du endast ditt CV. Välkommen med din ansökan senast 2026-08-12.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10004869