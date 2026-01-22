HR-generalist med fokus på rekrytering till Folåsa Ungdomshem
Har du en passion för att hitta rätt person till rätt plats? Vi söker en driven HR-generalist som vill ta huvudansvar för vårt rekryteringsarbete och säkerställa att vi attraherar och anställer de bästa medarbetarna till vår verksamhet.
Vi söker nu en HR-generalist med fokus på rekrytering till SiS ungdomshem Folåsa. Det här är rollen för dig som vill ta ansvar för hela rekryteringsprocessen. Du kommer att arbeta nära våra chefer för att förstå deras behov och agera som deras strategiska partner i rekryteringsfrågor. Det innebär att driva och utveckla hela rekryteringsprocessen - från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer och referenstagning. Men även frågor kopplade till Employer Brandning, att aktivt arbeta med att marknadsföra SiS på mässor och utbildningar för att säkerställa att vi syns där våra framtida kollegor finns. Du kommer även på sikt att arbeta med att finjustera och utveckla vår introduktion och Onboarding, dvs att säkerställa en smidig och engagerande start för alla nyanställda. I mån av tid kan även andra normalt förekommande arbetsuppgifter för HR-generalist på institutionen ske. Det innebär att du även kan komma att arbeta oprativt, självständigt och brett med hela HR-området vilket innefattar; sytematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutveckling, arbetsrätt (vilkor och avtal) och fackliga förhandlingar. Du kommer samarbeta med olika yrkesgrupper på institutionen, inom myndigheten men även med aktörer utanför myndigheten som t ex företagshälsovården. Du har erfarenhet och kunskap av arbete i olika personalsystem. Hos oss arbetar vi bland annat i Primula och Reachmee.
Du ingår i institutionens HR-grupp som består av ytterligare en Hr-genralist, Hr-administratör, bemanningsplanerare och Administrativ chef. Du kommer ingå i Administrationsenhetens arbetsgrupp som också innefattar bland annat kök, lokalvård, fastighetsförvaltning, it, inköp och ekonomiadministration.
Rollen som Hr-generalist kräver hög tillgänglighet, stor nogrannhet och ett gott bemötande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är van vid att ha många rekryteringsprocesser igång samtidigt och arbetar med en god struktur. Du har ett stort intresse av och goda kunskaper i komptensbaserad rekrytering. Du är också motiverad att dela med dig av dina kunskaper. Eftersom en stor del av arbete innebär samarbete med rekryterande chefer och kontakt med kandidater är det viktigt att du är serviceinriktad och relationsskapande. Du behöver även ha en god förmåga att ta initaitv och att arbeta målfokuserat med ditt uppdrag. Du tycker om att arbeta både självständigt såväl som tillsammans med kollegor. Du är en god ambassadör både för SiS och för en kvalitativ, kompetensbaserad rekryteringsprocess.
För att klara arbetet på bästa sätt ser vi följande krav:
• Akademisk examen inom HR/Personal eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska
• B körkort
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering samt rekrytering inom offentlig verksamhet
• Några års erfarenhet av brett operativt HR-arbete.
• Goda kunskaper och aktuell erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning.
• Erfarenhet av arbete med chefsstöd i alla förekommande HR-frågor.
• Goda kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering samt erfarenhet av att arbeta med dessa processer.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem senast den 19 februari 2026.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
