HR-Generalist inriktning rekrytering till bolag i Järfälla
OnePartnerGroup Stockholm AB / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2025-09-24
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en HR-generalist för ett konsultuppdrag på 6 månader med start omgående hos ett högteknologiskt bolag i Järfälla. Här blir du en viktig del av HR-teamet och får möjlighet att arbeta i en dynamisk och jordnära miljö på ett bolag i stark tillväxt.
Är du strukturerad, prestigelös och brinner för att jobba hands-on med rekrytering och HR-frågor? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Roll och ansvar
Rollen är fördelad jämnt mellan rekrytering och administration i HR system samt med HR stöd. I rollen kommer du arbeta både hands-on med rekrytering och stötta både chefer och medarbetare i en bredd av HR-relaterade frågor.
Du kommer bland annat ansvara för att:
Driva och genomföra rekryteringar, främst inom teknikområdet
Vara ett stöd till chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor
Ansvara för on- och offboarding av medarbetare
Systemadministration och arbete i HR-system (Oracle)
Hantera data i Excel
Bidra till förbättringar av processer och rutiner
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i rekryteringsarbetet och van vid att arbeta brett inom HR. Du trivs i en operativ och hands-on roll, där du får växla mellan administrativa uppgifter och mer rådgivande HR-stöd.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är:
Självgående, strukturerad och driven
Van att arbeta i både svenska och engelska
Bekväm med att arbeta i system och har goda kunskaper i Excel
Intresserad av att vara del av ett företag i teknikens framkant och med stark tillväxt
Om arbetsplatsen
Här möts du av en prestigelös, jordnära och högteknologisk miljö. Arbetet sker på plats på kontoret i Järfälla, i nära samarbete med kompetenta kollegor och i ett bolag som satsar framåt. Publiceringsdatum2025-09-24Så ansöker du
Denna tjänst är ett konsultuppdrag på 6 månader med tillträde omgående. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer ha din arbetsplats på kundens anläggning i Järfälla.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
eller Åsa Wallergård Fröblom på asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Åsa Wallergård Fröblom asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9525355