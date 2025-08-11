HR-expert till Verksamhetsnära HR i Väst
2025-08-11
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens nationella HR-avdelning omfattar ca 400 medarbetare fördelade på enheterna Verksamhetsnära HR (VNHR), Utbildning, Planering- och arbetsgivarutveckling samt Ledar- och medarbetarskap.
Med placering på regionkontoret i Göteborg representeras VNHR av en HR-chef, en gruppchef för rekrytering, HR-experter med olika fokusområden och rekryteringsspecialister med uppdraget att vara ett stöd för cheferna på anstalter, häkten och frivårdskontor i region Väst. Våra fokusområden inom VNHR är arbetsgivarstöd (arbetsrätt och lön), arbetsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning. Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Som HR-expert på sektionen för verksamhetsnära HR i Göteborg kommer du självständigt vägleda verksamhetens chefer inom hela HR-området med särskild inriktning mot arbetsrättsliga frågeställningar och individärenden. Du kommer också att arbeta med frågor som rör arbetsmiljö, lönerevision och lönefrågor samt frågor inom kompetensförsörjningsområdet. Som regional HR-expert har du ett brett arbetsfält inom hela HR-området där du möter både övergripande frågeställningar med nationella perspektiv, samt det mycket praktiska och operativt handfasta. Det innebär att vara ett stöd för chefer i det dagliga arbetet i olika individärenden kring t.ex. misskötsamhet, omplacering/arbetsledning, i lönesättning och lönebildning och rehabilitering. Rollen innebär också att hålla i utbildningsinsatser inom t.ex. områdena arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning och chefsintroduktion. I arbetet ingår även att upprätthålla, utveckla och tydliggöra Kriminalvårdens strategier och policys samt tillämpning av gällande avtal och lagstiftning.
Inom Verksamhetsnära HR har vi nationella nätverk som är kopplade till våra olika fokusområden. Vilket fokusområde du ingår i kan komma att variera över tid.
Resor ingår i tjänsten, huvudsakligen dagsresor inom region Väst för att besöka våra verksamhetsområden. Längre resor inom landet kan förekomma men inte i större omfattning. Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att vara självständig och driva ditt eget arbete framåt, men förstår vikten av att också vara en god lagspelare. Du kan tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor, vilket gör att du kan anpassa och utveckla ditt arbete. Kriminalvården är i stark förändring, vi vänder oss därför till dig som trivs i en föränderlig verksamhet med fokus på förbättringsarbete och utveckling. I arbetet är du strukturerad, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom HR eller arbetsvetenskaplig inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
• Flerårig erfarenhet av att vara ett självständigt konsultativt HR-stöd för chefer
• Erfarenhet av att ta fram stödmaterial samt utarbeta arbetsmetoder inom HR-området
• Erfarenhet av att ta fram rapporter, statistik och andra underlag för beslutsfattande
• Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med individärenden
• Bred erfarenhet av arbetsgivarstöd i HR-frågor
• Erfarenhet av arbete med kompetensförsörjning
• Erfarenhet av lönebildning
• Erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor
• Erfarenhet av arbete med rehabilitering
• Erfarenhet av arbete med frågor om arbetsplatskultur
• Erfarenhet av HR-arbete i offentlig verksamhet, gärna statlig
• God kunskap inom arbetsrätt
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
