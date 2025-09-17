HR-chef till stor industri i norra Värmland
Till Frykenbygden söker vi nu HR-chef åt ett företag inom tillverkningsindustrin. Du har nu möjlighet att jobba på ett företag som ingår i en koncern med fabriker i både Sverige och utomlands. Siten erbjuder närmare trehundra personer anställning inom utveckling, konstruktion, produktion, sälj, inköp och administration.
Detta är ett vikariat på 1-2 år och ger dig som är på väg uppåt på HR-sidan en CV-rad som ger rejält avstamp när du söker dig vidare, så kika gärna på ansvarsområdena nedan!Arbetsuppgifter
Du kommer att leda ett dedikerat HR-team i deras arbete med att stötta bolagets chefer i rekryterings- och personalfrågor, vilket bland annat innebär att du ansvarar för HR-data och KPI-rapportering enligt ISO45001. Till dina ansvarsuppgifter hör bl.a. arbetsmiljöarbetet och då särskilt det strategiska arbetsmiljöarbetet och skyddskommittén, samt hantering och administration av lagar och förordningar. Det innebär att du har kontakt med teknikföretagen samt är HR-kontakt mot de lokala fackligaorganisationerna och är med i fackliga förhandlingar. Vidare ansvarar du för dokumentationen rörande personal och ser till att ledningssystemet uppfyller krav och lagar enligt ISO 45001.
Operativt handlar arbetet bl.a. om att hantera personalärenden gentemot företagshälsovården, följa upp långtidssjukskrivna gentemot FK, uppföljning och analys av frånvarostatistik, framtagning av underlag inför lönerevision och lönekartläggning tillsammans med VD samt vara VD behjälplig med personalärenden och stötta löneadministrationen.Profil
Vi söker dig som har adekvat högskoleexamen samt gedigen erfarenhet av kvalificerat HR-arbete på ledande nivå. Bland dina tidigare arbetsuppgifter hör strategiskt arbetsmiljöarbete, HR-statistik och rapportering. Du skall även ha erfarenhet av att hantera fackliga organisationer och av att driva arbetsmiljö- och HR-ärenden. Tjänsten kräver att du är duktig på svenska och engelska i både tal och skrift. Som person söker vi dig som har split-vision och är bra på att hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt. Det innebär att du är flexibel och har kort ställtid mellan olika arbetsuppgifter. Du ser HR-arbetet som ett serviceyrke, har en ödmjuk och generös framtoning som får folk att trivas och kan delegera arbetsuppgifter. Noggrannhet och punktlighet är A och O.
Känner du att beskrivningen träffar dig? Är du sugen på en riktigt kvalificerad CV-rad? Sök jobbet nedan så får du veta mer.
Om Industrisupport
Industrisupport är ett kvalificerat rekryterings- och bemanningsföretag som varit verksamt sedan 1999. Genom diskreta ansökningsprocesser och ett stort urval kundföretag blir vi din naturliga karriärpartner. Företag använder Industrisupport för att vi har ett stort nätverk och är en auktoriserad rekryterings- och bemanningspartner som erbjuder sina anställda kollektivavtal, god service och fina villkor. Söker du ett kvalificerat vikariat via Industrisupport, så har du efter fullgjort uppdrag goda möjligheter att bli rekryterad av någon av våra kunder. Ersättning
