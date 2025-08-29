HR-chef till Särnmark - led och utveckla vår HR-funktion
Särnmark Assistans AB / Ekonomichefsjobb / Sundbyberg Visa alla ekonomichefsjobb i Sundbyberg
2025-08-29
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare 1992. Vi är ett värderingsdrivet bolag som lägger stor vikt vid individens engagemang och förmågor. Med över 3500 medarbetare levererar vi varje dag löftet om "ett bättre liv" till våra kunder. Idag erbjuder vi personlig assistans över hela Sverige, ledsagar- och avlösarservice i Stockholms stad samt rehabilitering på den spanska solkusten.
Nu söker vi dig som vill vara drivande i att stärka vårt HR-arbete i en tid med stort fokus på genomförande, uppföljning och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvar för det strategiska rekryteringsarbetet, ledarskapsutveckling, arbetsrättsfrågor, arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning.
• Ansvara för att driva processen för lönerevisioner, insatser för frisknärvaro, systemkunskap gällande verksamhetssystem för HR och verksamhetsstyrning.
• Leda HR-avdelningen och arbeta strategiskt och proaktivt i nära samverkan med kollegorna i koncernledningen och med driftsorganisationen.
• Säkerställa utveckling och implementering av HR-processer och rutiner i hela organisationen.
• Stötta mellanchefer i olika frågor.
• Ingå i koncernledningen och rapportera till VD.
• Ansvara för receptionen på huvudkontoret.
• Resor till våra kontor i Sverige förekommer.
• Leda HR-teamet.
Vi söker dig som har:
• Flera års erfarenhet av HR-ledning i komplex verksamhet, gärna i privat vård och omsorg eller annan personalintensiv verksamhet.
• Goda kunskaper och förståelse för lagar och regler samt operativt genomförande.
• Starka relationella färdigheter och förmåga att omvandla HR-strategier till verkstad.
• Förmåga att skapa struktur i en miljö med många ad-hoc-behov.
• Vana att jobba med digital utbildning för personal som inte kan komma in till ett kontor för att utvecklas och utbildas.
• Kan uppvisa goda resultat från tidigare uppdrag.
Vi erbjuder dig:
• En nyckelroll i en organisation med stark kultur och tydliga värderingar.
• Möjlighet att utveckla en välfungerande HR-funktion i ett välskött bolag.
• Utvecklingsmöjligheter och trygghet i ett långsiktigt företag.
• Erfarna och drivna kollegor i ledningsgruppen
• Friskvårdsbidrag m.m. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Anders Broberg, VD anders.broberg@sarnmark.se Jobbnummer
9483664