HR-chef till samhällsviktigt uppdrag i Huddinge!

Sway Sourcing Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Huddinge
2026-02-27


Visa alla ekonomichefsjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Huddinge, Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö eller i hela Sverige

Nu söker vi en erfaren och affärsnära HR-ledare för ett kvalificerat interimsuppdrag. Du rapporterar direkt till VD, ingår i ledningsgruppen och får det övergripande ansvaret att leda, utveckla och positionera HR- och arbetsmiljöfunktionen i linje med verksamhetens strategi och affärsplan.
Detta är en roll för dig som kombinerar strategisk höjd med operativ kraft - och som är trygg i att driva förändring i komplexa organisationer.
Uppdraget
Som Avdelningschef HR & Arbetsmiljö ansvarar du för att planera, leda och vidareutveckla funktionen på strategisk, taktisk och operativ nivå.
Ditt uppdrag är att:

Säkerställa ett affärsnära och proaktivt HR-stöd till hela organisationen

Driva strategiskt förändringsarbete inom kultur, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö

Stärka chefer i arbetsrättsliga frågor, förhandlingar och förändringsprocesser

Säkerställa struktur och kvalitet inom kompetensförsörjning, arbetsrätt, kollektivavtal, lönestruktur och organisationsutveckling

Ha fullt personal- och budgetansvar för avdelningen

Du verkar i nära samarbete med ledningsgrupp, externa parter och myndigheter, och bidrar aktivt till att nå verksamhetens övergripande mål.
Vi söker dig som
Har akademisk examen inom HR/beteendevetenskap eller motsvarande

Har minst 10 års kvalificerad erfarenhet inom HR och arbetsmiljö

Har minst 5 års erfarenhet som HR-chef eller motsvarande ledande roll

Besitter djup kompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljö och förhandling

Har erfarenhet av förändringsledning i komplex verksamhet

Är van att arbeta i ledningsgrupp och mot styrelse

Har erfarenhet från processindustri, tillverkningsindustri eller närliggande bransch

Uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift

Innehar B-körkort

Har genomgått en ledarskapsutbildning (meriterande)

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina personliga egenskaper
Du är en analytisk och strategisk ledare med stark handlingskraft och naturlig tyngd. Du skapar förtroende, är en skicklig förhandlare och kombinerar struktur och resultatfokus med ett prestigelöst, närvarande ledarskap.
Praktiska detaljer
Omfattning: Heltid 100%

Uppdragslängd: 6 månader

Start: April/maj

Placering: Stockholm, Huddinge (3 dagar på plats, 2 dagar distans)

Detta är ett uppdrag för dig som vill göra verklig skillnad under en intensiv och strategiskt viktig period.
Vill du ta ansvar för HR och arbetsmiljö på högsta nivå under ett avgörande halvår? Vi ser fram emot din ansökan - sista ansöknindagen är 17 mars!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7307147-1866482".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9768879

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden AB: