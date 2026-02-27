HR-chef till samhällsviktigt uppdrag i Huddinge!
2026-02-27
Nu söker vi en erfaren och affärsnära HR-ledare för ett kvalificerat interimsuppdrag. Du rapporterar direkt till VD, ingår i ledningsgruppen och får det övergripande ansvaret att leda, utveckla och positionera HR- och arbetsmiljöfunktionen i linje med verksamhetens strategi och affärsplan.
Detta är en roll för dig som kombinerar strategisk höjd med operativ kraft - och som är trygg i att driva förändring i komplexa organisationer.
Uppdraget
Som Avdelningschef HR & Arbetsmiljö ansvarar du för att planera, leda och vidareutveckla funktionen på strategisk, taktisk och operativ nivå.
Ditt uppdrag är att:
Säkerställa ett affärsnära och proaktivt HR-stöd till hela organisationen
Driva strategiskt förändringsarbete inom kultur, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö
Stärka chefer i arbetsrättsliga frågor, förhandlingar och förändringsprocesser
Säkerställa struktur och kvalitet inom kompetensförsörjning, arbetsrätt, kollektivavtal, lönestruktur och organisationsutveckling
Ha fullt personal- och budgetansvar för avdelningen
Du verkar i nära samarbete med ledningsgrupp, externa parter och myndigheter, och bidrar aktivt till att nå verksamhetens övergripande mål.
Vi söker dig som
Har akademisk examen inom HR/beteendevetenskap eller motsvarande
Har minst 10 års kvalificerad erfarenhet inom HR och arbetsmiljö
Har minst 5 års erfarenhet som HR-chef eller motsvarande ledande roll
Besitter djup kompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljö och förhandling
Har erfarenhet av förändringsledning i komplex verksamhet
Är van att arbeta i ledningsgrupp och mot styrelse
Har erfarenhet från processindustri, tillverkningsindustri eller närliggande bransch
Uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Har genomgått en ledarskapsutbildning (meriterande)
Du är en analytisk och strategisk ledare med stark handlingskraft och naturlig tyngd. Du skapar förtroende, är en skicklig förhandlare och kombinerar struktur och resultatfokus med ett prestigelöst, närvarande ledarskap.
Praktiska detaljer
Omfattning: Heltid 100%
Uppdragslängd: 6 månader
Start: April/maj
Placering: Stockholm, Huddinge (3 dagar på plats, 2 dagar distans)
Detta är ett uppdrag för dig som vill göra verklig skillnad under en intensiv och strategiskt viktig period.
Vill du ta ansvar för HR och arbetsmiljö på högsta nivå under ett avgörande halvår? Vi ser fram emot din ansökan - sista ansöknindagen är 17 mars!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
