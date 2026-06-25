HR-chef till produktionsenhet inom Region Östergötland

Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Linköping
2026-06-25


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Vi söker en erfaren och strategisk HR-chef för ett konsultuppdrag hos Region Östergötland. I rollen får du ett övergripande funktionsansvar för HR-arbetet inom en produktionsenhet, där du både operativt och strategiskt bidrar till verksamhetens utveckling.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med ledningen och ställer höga krav på din förmåga att leda, utveckla och kvalitetssäkra HR-arbetet i en komplex organisation.
Om rollen
Som HR-chef ansvarar du för att leda och samordna HR-arbetet inom produktionsenheten samt säkerställa att det bedrivs i linje med lagstiftning, styrande dokument och organisationens övergripande mål.
Du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära och ingår i produktionsenhetens ledningsgrupp där du bidrar med ett tydligt HR-perspektiv.
Du kommer att:

Leda och samordna det dagliga HR-stödet till chefer inom verksamheten

Planera, följa upp och utveckla HR-arbetet i nära dialog med ledning

Säkerställa kvalitet och enhetlighet i HR-processer och arbetssätt

Stödja chefer i arbetsgivaransvar, förändringsarbete och verksamhetsutveckling

Bidra till att verksamheten når sina mål genom strategiskt och operativt HR-stöd

Identifiera behov, risker och utvecklingsområden inom HR-arbetet

Samordna HR-arbetet med övriga stödfunktioner

Delta i och driva utvecklingsinitiativ inom verksamheten

I rollen har du även ett arbetsledande ansvar för HR-konsulter, vilket innebär att du:

Leder och fördelar arbetet inom HR-teamet

Följer upp arbetsbelastning och resultat i samverkan med enhetschef

Stöttar i komplexa ärenden och prioriteringar

Bidrar till kompetensutveckling och effektiv resursanvändning

Säkerställer god samverkan mellan HR, chefer och andra funktioner

Främjar delaktighet och en god arbetsmiljö i gruppen

Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har:

Akademisk examen inom HR/PA eller motsvarande

Minst 5–10 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete

Erfarenhet av arbete i ledande eller samordnande HR-roll

God kompetens inom HR-områdets samtliga delar

Erfarenhet av förändringsledning

Förmåga att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå

Goda IT-kunskaper

Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande :

Ledarutbildning

Dokumenterad ledarerfarenhet

Publiceringsdatum
2026-06-25

Dina personliga egenskaper
Självständig och strukturerad med god prioriteringsförmåga

Lyhörd och kommunikativ med ett smidigt och professionellt bemötande

Modig och trygg i att utmana arbetssätt i syfte att utveckla verksamheten

Initiativtagande och driven med ett strategiskt och framtidsinriktat perspektiv

En lagspelare som bidrar till samarbete och god arbetsmiljö

Du erbjuds
Ett konsultuppdrag via Jurek Talents. Uppdraget startar den 1 september och pågår till och med 26 februari 2027. Uppdraget är på heltid, 40h/vecka och utförs på plats.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Livija Bekkhus eller Kandidatansvarig Ellen Wadén via email livija.bekkhus@jurek.se eller ellen.waden@jurek.se

Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965560-2070651".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jurek Recruitment & Consulting AB (org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Östgötagatan, Linköping (visa karta)
582 32  LINKOPING

Arbetsplats
Jurek

Jobbnummer
9978732

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