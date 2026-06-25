HR-chef till produktionsenhet inom Region Östergötland
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Linköping Visa alla ekonomichefsjobb i Linköping
2026-06-25
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Vi söker en erfaren och strategisk HR-chef för ett konsultuppdrag hos Region Östergötland. I rollen får du ett övergripande funktionsansvar för HR-arbetet inom en produktionsenhet, där du både operativt och strategiskt bidrar till verksamhetens utveckling.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med ledningen och ställer höga krav på din förmåga att leda, utveckla och kvalitetssäkra HR-arbetet i en komplex organisation.
Om rollen
Som HR-chef ansvarar du för att leda och samordna HR-arbetet inom produktionsenheten samt säkerställa att det bedrivs i linje med lagstiftning, styrande dokument och organisationens övergripande mål.
Du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära och ingår i produktionsenhetens ledningsgrupp där du bidrar med ett tydligt HR-perspektiv.
Du kommer att:
Leda och samordna det dagliga HR-stödet till chefer inom verksamheten
Planera, följa upp och utveckla HR-arbetet i nära dialog med ledning
Säkerställa kvalitet och enhetlighet i HR-processer och arbetssätt
Stödja chefer i arbetsgivaransvar, förändringsarbete och verksamhetsutveckling
Bidra till att verksamheten når sina mål genom strategiskt och operativt HR-stöd
Identifiera behov, risker och utvecklingsområden inom HR-arbetet
Samordna HR-arbetet med övriga stödfunktioner
Delta i och driva utvecklingsinitiativ inom verksamheten
I rollen har du även ett arbetsledande ansvar för HR-konsulter, vilket innebär att du:
Leder och fördelar arbetet inom HR-teamet
Följer upp arbetsbelastning och resultat i samverkan med enhetschef
Stöttar i komplexa ärenden och prioriteringar
Bidrar till kompetensutveckling och effektiv resursanvändning
Säkerställer god samverkan mellan HR, chefer och andra funktioner
Främjar delaktighet och en god arbetsmiljö i gruppen
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom HR/PA eller motsvarande
Minst 5–10 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
Erfarenhet av arbete i ledande eller samordnande HR-roll
God kompetens inom HR-områdets samtliga delar
Erfarenhet av förändringsledning
Förmåga att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå
Goda IT-kunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande :
Ledarutbildning
Dokumenterad ledarerfarenhetPubliceringsdatum2026-06-25Dina personliga egenskaper
Självständig och strukturerad med god prioriteringsförmåga
Lyhörd och kommunikativ med ett smidigt och professionellt bemötande
Modig och trygg i att utmana arbetssätt i syfte att utveckla verksamheten
Initiativtagande och driven med ett strategiskt och framtidsinriktat perspektiv
En lagspelare som bidrar till samarbete och god arbetsmiljö
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag via Jurek Talents. Uppdraget startar den 1 september och pågår till och med 26 februari 2027. Uppdraget är på heltid, 40h/vecka och utförs på plats.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Livija Bekkhus eller Kandidatansvarig Ellen Wadén via email livija.bekkhus@jurek.se
eller ellen.waden@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965560-2070651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Östgötagatan, Linköping (visa karta
)
582 32 LINKOPING Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9978732