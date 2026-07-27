HR-chef till Personalenheten, Örebro eller Härnösand
Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Stöd och styrning / Ekonomichefsjobb / Härnösand Visa alla ekonomichefsjobb i Härnösand
2026-07-27
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Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.
Personalenheten, som består av 23 medarbetare, är organiserad i en HR-grupp samt en lönegrupp och ingår i verksamhetsområde Stöd och styrning. Enheten är en stödfunktion till myndighetens chefer. Inom HR-området arbetar vi både strategiskt och operativt med strategisk kompetensförsörjning, arbetsrätt och avtalstolkning, arbetsmiljö och likabehandling, rekrytering, statistik, dataanalys samt löneadministration. Enhetens medarbetare finns placerade i Härnösand, Örebro samt Göteborg.
Vi söker nu en HR-chef med placering i Härnösand eller Örebro. Annonsen publiceras därför på bägge dessa orter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill anta uppdraget att driva och leda vidareutvecklingen inom personalområdet och som vill vara motorn i det strategiska personalarbetet.
Som HR-chef samordnar Du utvecklingen av mål och strategier inom personalområdet, så att de stödjer myndighetens uppdrag och vision. Din insats bidrar till att myndigheten når målet att skapa en likvärdig utbildning för alla.
Du har en central roll i utvecklingen av myndighetens arbetsgivarpolitik och den strategiska samverkan med personalorganisationerna. En viktig del i uppdraget är samordningen av den strategiska kompetensförsörjningen.
Du är dessutom chef för 23 medarbetare och två biträdande enhetschefer. I det dagliga arbetet leder och motiverar du dina medarbetare och skapar engagemang och delaktighet.
Arbetet som HR-chef innebär att leda och utveckla myndighetens arbete inom personalområdet och att tillsammans med Personalenhetens medarbetare utveckla och kommunicera personalarbetet till verksamheten. Enheten har en övergripande roll i arbetsgivarfrågor, men är också en stödjande funktion till verksamheten.
Du är vidare representant i olika grupper inom myndigheten, part mot arbetstagarorganisationerna, samt kontaktperson mot andra myndigheter.
HR-chefen rapporterar direkt till verksamhetsområdeschef och ingår i ledningsgrupper. Du förväntas också bidra till myndighetens övergripande utveckling.
SPSM:s medarbetare finns över hela landet och digitala mötesverktyg är en del av vår vardag, resor kan dock förekomma. Vi erbjuder distansarbete på del av arbetstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• akademisk examen med personal- och arbetslivsvetenskaplig inriktning
• flerårig och aktuell erfarenhet av chefsuppdrag, med personal- och budgetansvar
• några års arbetslivserfarenhet inom statlig verksamhet
• erfarenhet av strategiskt personalarbete med god vana av att arbeta med processer som spänner över breda samarbetsytor
• erfarenhet av att leda organisationsövergripande förändringsprojekt
• goda kunskaper och erfarenheter inom lag och avtal samt erfarenhet av förhandlingar
• erfarenhet av arbete med löne-/PA-system och tidredovisning
• god kännedom om de statliga Villkorsavtalen
• Gedigen kunskap om och erfarenhet av arbetsgivarpolitik, arbetsrätt samt fackliga förhandlingar och samverkan.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet från ett liknande uppdrag.Dina personliga egenskaper
• Som person är du relationsskapande och tydlig i din kommunikation.
• Du har ett konsultativt förhållningssätt.
• För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt.
• Du trivs med att arbeta och att driva ditt arbete självständigt, strukturerat och noggrant samtidigt som du har förmåga att prioritera och arbeta med flera parallella uppdrag.
• Du är samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande.
Du har även en god analytisk förmåga och kan fatta beslut, samt driva förbättrings- och utvecklingsarbete baserat på verksamhetens behov. Uppdraget kräver förmåga till helhetssyn, strategiskt tänkande och strukturerat arbetssätt.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
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871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Stöd och styrning Kontakt
ORF/S
Gunnel Torége gunnel.torege@spsm.se 010 473 51 07 Jobbnummer
10012125