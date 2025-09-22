HR-chef till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2025-09-22
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Nu söker vi en strategisk och driven HR-chef som vill ha ett engagerande uppdrag i en dynamisk organisation. Det här är en unik möjlighet att ta en central roll i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Ditt uppdrag
Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare. Koncernkontoret består av ca 1800 medarbetare och har verksamheter av brett spektra som är spridda över flera orter i Västra Götaland, med tyngdpunkt i Göteborg.
Ditt uppdrag som HR-chef innebär att leda och verka inom en matrisorganisation med flertalet kontaktvägar. Det är ett strategiskt och utvecklande uppdrag där du tillsammans med ditt team stöttar koncernkontorets staber och dess ledning samt även Patientnämnden och Revision. Du medverkar också i regionövergripande arbetsgrupper och nätverk för den fortsatta utvecklingen av HR-processer inom hela organisationen.
Som HR-chef leder du ett tiotal HR-medarbetare, ingår i förvaltningsledning och rapporterar direkt till Västra Götalandsregionens HR-direktör.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk arbetsplats där ditt bidrag gör skillnad.
Gruppen du kommer leda är stolta över att vara ett stöd våra chefer i deras vardag - både coachande och rådgivande i små och stora frågor. Vi är en inkluderande grupp med mycket arbetsglädje och som ser styrkan i att samarbeta, utvecklas tillsammans och vikten av att skapa hållbara arbetssätt - både för oss själva och för dem vi stöttar. HR-teamet ser fram emot att utvecklas vidare tillsammans med dig!
Placeringsorten är Vänersborg, Göteborg eller Skövde, många möten är dock på plats i Regionens hus i Göteborg vilket är flertalet medarbetares placeringsort. Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
Vem är du?
Du är en tillitsfull ledare som skapar trygghet och arbetsglädje omkring dig. Du motiveras av att leda och skapa förutsättningar för ditt team att utvecklas och nå verksamhetens mål. Du tror på självledarskap och ger ditt team frihet att ta ansvar, samtidigt som du är tillgänglig när stöd behövs.
Du drivs av att bidra till helheten, bygga och vårda relationer samt skapa värde för hela organisationen. Vidare är du analytisk och har ett helhetsperspektiv. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar med ett lösningsorienterat synsätt. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och trivs med att hålla presentationer för större grupper.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utvecklingPubliceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet som HR-chef med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar från en större organisation.
• Gedigen kompetens inom både strategiskt och operativt HR-arbete.
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och politiskt styrda organisationer.
• God samverkansförmåga med fackliga parter.
• Erfarenhet av att driva större utvecklings- och förändringsprojekt.
• Erfarenhet av grupp- och ledarskapsutveckling.
• Relevant högskoleutbildning inom HR eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som ligger i linje med Västra Götalandsregionenschefskriterier som är värdegrundsbaserat chefskap, mål- och resultatorienterat chefskap, kommunikativt chefskap och utvecklingsorienterat chefskap.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
