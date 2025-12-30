HR-chef till Go-Ahead Sweden - en nyckelroll i en växande organisation
2025-12-30
Vill du vara med och forma framtidens HR-arbete i ett företag som satsar på människor, innovation och hållbarhet? Go-Ahead Sweden söker en HR-chef som brinner för att skapa engagemang, driva utveckling för såväl ledare som medarbetare samt att bygga en inkluderande kultur.
Om rollen
I rollen som HR-chef ansvarar du för det övergripande strategiska arbetet inom arbetsgivarfrågor och arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning samt ledarskap och medarbetarskap. Du blir en del av ledningsgruppen och kommer även att arbeta med företagsövergripande utvecklingsfrågor.
En central del av ditt uppdrag är att stärka organisationens ledare i arbetsgivarrollen och att ge dem verktyg för att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna. Detta gör du genom såväl utbildning som rådgivning och olika typer av stödinsatser vid behov (workshops, teammöten, inspirationsdagar eller liknande).
Du ansvarar för hela medarbetarlivscykeln från arbetsgivarvarumärke och rekrytering till utveckling av ledare, medarbetare och verksamhet samt till avveckling och omställning av personal.
Ditt arbete grundar sig i företagets ägardirektiv, affärsplan och fokusområden/prioriteringar - som du i din roll översätter till såväl strategiska som operativa intiativ inom HR-området i samråd med VD och ledningsgrupp.
Dina ansvar inkluderar
Säkerställa efterlevnad av lagar, regler, riktlinjer och liknande bestämmelser
Skapa och utveckla ett aktivt arbetsmiljöarbete inom alla delar av verksamheten
Fackliga relationer, samverkan och arbetsrättsliga frågeställningar på övergripande företagsnivå
Rådgivning och coaching till organisationens chefer i syfte att stärka dem i arbetsgivarrollen
Arbete med ledarskap, medarbetarskap och självledarskap på ett sätt som stärker och utvecklar företagskulturen
Vi söker dig som har
Utbildning inom HR-området (eller annat relevant område) på högskole- eller universitetsnivå
Chefserfarenhet generellt samt erfarenhet från att leda och utveckla en HR-avdelning och/eller ett HR-team
Vidareutbildning eller fördjupning inom arbetsrättsområdet
Vana vid att arbeta med ledarutveckling och att förse ledarna med verktyg som utvecklar verksamheten
Tidigare erfarenhet från samverkansarbete
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med stor frihet och ett stort ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla HR-arbetet inom den svenska organisationen
Placering i Nybro eller Växjö (resor/besök till våra depåer kommer att vara vanligt förekommande)
Ett företag som värdesätter mångfald, välbefinnande och innovation
Vill du vara med på resan?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Go-Ahead Sweden - där människor och utveckling står i centrum.
Sista dag för att söka jobbet är 2026-01-20. Välkommen med din ansökan!
Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Elin Forsander elin.forsander@go-ahead.se
. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
