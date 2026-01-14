HR-chef som vill vara med och utveckla Hälso- och sjukvården i Östergötland
2026-01-14
Region Östergötland söker nu HR-chef till en av våra viktiga produktionsenheter: Hjärtcentrum.
Vill du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård? Vill du fortsätta utvecklas inom HR och bidra med din erfarenhet i en kunskapsintensiv organisation med utvecklingsinriktade kollegor? Vi söker dig med driv, ambitioner och mod att våga anta utmaningen så att vi arbetar än mer som ett HR och ger våra chefer ett likvärdigt och professionellt stöd.
Vårt erbjudande
Region Östergötland (RÖ) ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. RÖ är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare. RÖ bedriver sjukvård av hög kvalitet med spetskompetens inom flera områden. Vi har ett nära samarbete med Linköpings universitet inom medicinsk forskning och utbildning samt en omfattande internationell samverkan. Utvecklings- och förändringstakten inom hälso- och sjukvården är snabb.
Stora utmaningar är bland annat den ökande psykiska ohälsan och behoven hos den åldrande befolkningen. Utvecklingen inom IT ger oss nya möjligheter att möta patienternas behov på andra sätt än tidigare. Digitaliseringen har utvecklat patienternas möjlighet att ha kontakt med vården och blir därmed en viktig del av strategin att bygga Nära vård.
HR-chef till Hjärtcentrum
Hjärtcentrum (HC) är ett kompetenscentrum avseende hjärtsjukvård och thoraxkärl-kirurgisk behandling och bedriver högspecialiserad vård för hela Sydöstra sjukvårdsregionen och utför behandling av vissa typer av hjärtklaffel och rytmrubbningar för patienter från hela Sverige. Länssjukvårdsuppdraget innefattar hela Östergötland med öppen- och slutenvård på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. I uppdraget ingår även primär och sekundär prevention samt rehabilitering. Fysiologiska klinikerna är medicinska serviceenheter inom diagnostik.
Mycket viktiga inslag och som genomsyrar alla verksamheter, är forskning, utveckling och undervisning som vi ser är investeringar i framtidens metoder och medarbetare. HC består av sex kliniker fysiologiska kliniken US, fysiologiska kliniken ViN, kardiologiska kliniken US, kardiologiska kliniken ViN, thorax-kärlkliniken US och hjärtverksamhetens sekretariat. Inom HC arbetar cirka 720 medarbetare.
Som HR-chef kommer du att verka i en miljö och i en verksamhet som befinner sig i stark utveckling där din erfarenhet och kunskap om förändringsarbete är central. Du kommer att ha tonvikt på de strategiska frågorna och ingå i produktionsenhetens ledningsgrupp, där dina kunskaper och erfarenheter inom kvalificerat HR-arbete, men också ditt intresse för verksamheten och din vilja att bidra till utveckling av verksamheten kommer att värdesättas högt. Vidare kommer du att vara ett nära lednings- och chefsstöd, både i dagliga frågor och frågor som rör förändringsledning, ledarskap, organisationsutveckling och kompetensförsörjning.
En viktig del i uppdraget kommer vara att i nära samverkan med HR-direktör, verksamhetschef verksamhetsnära HR och HR-kollegor arbeta med att vidareutveckla organisationen generellt och HR-frågorna specifikt. Du arbetar nära HR-konsulter inom respektive produktionsenhet för vilka du också har ett samordnaransvar.
Om dig
Vi söker dig som har HR-utbildning på högskolenivå eller motsvarande. Du har mångårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete samt bred kompetens och erfarenhet från hela HR-området. Du har arbetat i ledande position inom HR-området och har erfarenhet av förändringsledning samt god kunskap om utveckling av individ, grupp och organisation. Ledarutbildning och ledarerfarenhet är meriterande.
Vi lever i en föränderlig värld och verksamhetens behov styr vilka frågor som hamnar på ditt bord. Därför är det av stor vikt att du är förändringsbenägen och har förmågan att självständigt organisera och prioritera i ditt arbete och slutför ditt arbete med god kvalitet. Du har ett lyhört och smidigt bemötande, är trygg i dig själv och bekväm med att utmana åsikter och arbetssätt i syfte att utveckla verksamheten. Du är en driven initiativtagare med ett strategiskt angreppssätt och ett tydligt framtidsfokus.
Vill du ha ett spännande och meningsfullt uppdrag i en samhällsbärande verksamhet. Där du får arbeta i en organisation med hög professionell kompetens, där ditt arbete bidrar till att utveckla vården för invånarna i Östergötland. Där du bli en del av ett engagerad HR-verksamhet med en arbetsmiljö där öppenhet, respekt och tillit är självklara värden och en stor vilja att tillsammans fortsätta utveckla HR och verksamheten. Då är detta ett uppdrag för dig. Välkommen att bli en del av Region Östergötlands HR-organisation.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Linköping.
Intervjuer beräknas ske på eftermiddagarna den 10 och 11 februari samt på förmiddagen den 12 februari.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
