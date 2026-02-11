Hr-chef för regional utveckling samt regionstyrelsens områden
2026-02-11
Vill du vara med och forma framtidens hr-arbete i Region Blekinge?
Vi söker dig som vill leda, utveckla och inspirera - en trygg och engagerad hr-chef som brinner för både människor och att vara med att utveckla verksamheten.
Hos oss får du en central roll genom att driva hr-arbetet gentemot områdena regional utveckling samt regionstyrelsens områden.
Om jobbet
Område hr bildades i samband med att Region Blekinge omorganiserades, och vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas där vi nyligen beslutat om en inre struktur. Framöver ska vi utveckla våra arbetssätt och tydliggöra roller och ansvar, för att kunna arbeta mer effektivt och likvärdigt gentemot verksamheterna. Du kommer vara en av nyckelpersonerna i denna förändringsresa, dels i områdets ledningsgrupp men också genom att leda och engagera dina medarbetare i förändringen.
Området har två hr-avdelningar, en som främst arbetar gentemot hälso- och sjukvården, och en som främst arbetar gentemot regional utveckling och regionstyrelsens områden. Avdelningarna har ett brett uppdrag genom att säkerställa det operativa hr-stödet, och samtidigt bidra till områdets utveckling av det strategiska hr-arbetet. Du ingår i ledningsgruppen för område hr och rapporterar till verksamhetschefen för verksamhetsnära hr. Som hr-chef bidrar du, tillsammans med dina kollegor i hr-området, till att utveckla och stärka hr-arbetet i Region Blekinge.
Du är närmaste chef för ca 6 medarbetare, och leder det dagliga arbetet på avdelningen utifrån personal, ekonomi och verksamhetsansvar. Tillsammans arbetar du och medarbetarna verksamhetsnära med att ge stöd till områdenas chefer utifrån de behov som finns. Som hr-chef är du funktionsansvarig, vilket exempelvis innebär att säkerställa att hr-stödet bedrivs enligt gällande lagar, avtal samt lokala riktlinjer och rutiner i verksamheterna. Funktionsansvaret innebär också att du är ansvarig för att strategier, handlingsplaner och nya riktlinjer implementeras i verksamheten. I arbetet är dina medarbetare din viktigaste resurs, och med ditt ledarskap ska du verka för en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen från personal- och arbetslivsprogrammet, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete samt erfarenhet av att vara chef eller leda andra, särskilt med fokus på förändrings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande.
I ditt arbete visar du professionalism, engagemang och hög kompetens. Du bidrar aktivt till att forma en kultur av samarbete, delaktighet och kvalitet, där tillit, trygghet och öppenhet genomsyrar vardagen.
Som ledare har du ett coachande förhållningssätt som uppmuntrar självständighet och ansvarstagande, och du finns där som stöd när det behövs. Du skapar tydlighet kring mål, förväntningar och riktning och är tydlig i din kommunikation.
Ditt ledarskap präglas av närvaro och dialog, där du bygger relationer med tillit och skapar en arbetsmiljö där medarbetare känner sig sedda, inkluderade och motiverade.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Vad erbjuder vi dig?
Som hr-chef i Region Blekinge får du ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om HR
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är hr. Här finns Region Blekinges samlade resurser inom hr, lönehantering, utbildning och regionhälsa. Området ansvarar för arbetsgivarstrategier som främjar en attraktiv organisation där innovativa och framtidsorienterade arbetssätt står i fokus. Hr har även en central och strategisk roll i att utgöra ett nära stöd åt ledning och medarbetare genom att aktivt arbeta med insatser som främjar en kommunikativ och tillitsbaserad organisationskultur som säkerställer en hållbar arbetsmiljö med inkludering och jämställdhetsarbete, organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling och kompetensplanering i fokus. Hr leder, utvecklar och stöttar även organisationens hr-arbete vilket bland annat inkluderar att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare ständigt utvecklas, känner sig delaktiga och motiverade, där organisationens värdegrundsarbete har en avgörande roll.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
