HR-Business Partner med säkerhetsansvar till Forenede Service i Mölndal
Forenede Service AB / Administratörsjobb / Mölndal Visa alla administratörsjobb i Mölndal
2025-10-31
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Service AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Kungsbacka
, Kungälv
eller i hela Sverige
Om företaget/rollen:
Forenede Service AB etablerade sin verksamhet i Sverige 1998. Hos oss är alla 1700 jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst.
Under rekryteringsprocessen pågår det ett positivt ägarskifte som vi samlar engagemang kring. Våra nya ägare heter Northclean, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika städbolagen från norr till söder.
Vi kommer att vara med om att hantera nytt namn, ny logga och allt vad det innebär av uppdateringar av kläder, mejl, styrdokument osv. Vi kommer också att behålla vår identitet där vi värdesätter ansvar, engagemang och omtanke i vårt dagliga arbete, och vi kommer att fortsätta agera som ett stort företag med det lilla familjeföretagets anda med nära till beslut och med stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare.
Vi söker nu en erfaren och affärsinriktad HR Business Partner med säkerhetsansvar; en nyckelroll för företagets fortsatta framgång med fokus på att ledarskapet i vårt företag ska vara professionellt och följa våra värderingar.
Cirka 3/4 av rollen består av brett HR-arbete med fokus på att coacha våra ledare i personalärenden, kring arbetsrätt och arbetsmiljö. Du kommer även att arbeta med olika projekt kopplat till kvalitet och utbildning.
Vi ser att du har stor erfarenhet av att samarbeta med fackliga organisationer och att du har en förmåga att bygga broar mellan människor med affären i åtanke.
Cirka 1/4 av rollen kommer att bestå av säkerhetsarbete där du samverkar med våra kunders säkerhetsavdelningar, skriver säkerhetsskyddsavtal (SUA), inhämtar kundens krav på säkerhet och tar fram rutiner.
Du kommer att rapportera till HR-chef samt ingå i ett team som i dag består av 5 personer med blandade roller inom kvalitet, HR och utbildning. Rollen är placerad på vårt kontor i Mölndal medan dina närmaste kollegor är placerade i Malmö och Stockholm.
Som person är du trygg i dig själv och din kunskap. Du har en förmåga att förklara och ifrågasätta på ett konstruktivt sätt och kan vara tuff när det behövs samtidigt som du alltid tar avstamp i vår värdegrund.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
• Arbeta för att våra chefer leder enligt vår värdegrund
• Säkerställa att arbetsrättsliga processer följs
• Vara behjälplig i arbetsmiljöärenden
• Säkerhetsansvarig med kundservice. Genomför bakgrundskontroller, intervjuar, bedömer, utbildar, och följer upp registerkontrollerade medarbetare
• GDPRKvalifikationer
• Akademisk examen inom HR
• Dokumenterad erfarenhet av fackligt arbete
• Körkort B Dina personliga egenskaper
• Analytisk
• Kommunikativ och serviceinriktad
• Självgående
• Proaktiv
• Engagerad och ansvarsfull
Vi erbjuder:
• En platt organisation med nära till beslutsfattande
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling
• Fantastiska kollegor
• Fri parkering i anslutning till kontoret
• Flexibilitet; möjlighet till hemarbete 1-2 dagar i veckan, i samråd med chef
• Marknadsmässig lön och kollektivavtalsenliga förmåner/pensionsavtalTillträde
Snarast möjligt, enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Service AB
(org.nr 556555-5272), http://www.forenade-service.se Arbetsplats
Förenade Service i Sverige AB Jobbnummer
9583691