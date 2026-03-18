HR-Affärspartner till Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Vill du arbeta verksamhetsnära med HR i hela dess bredd och samtidigt bidra till samhällsnytta, hållbarhet och långsiktig utveckling? Vi söker nu en kommunikativ HR-affärspartner som trivs i en varierad roll där du får kombinera struktur, relationer och utveckling.
Om tjänsten Som HR-affärspartner hos Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har du en bred och affärsnära roll med stort eget ansvar. Du är ett rådgivande stöd till våra chefer och kunder, där du kombinerar långsiktigt och proaktivt HR-arbete med operativa och administrativa uppgifter.
Tyngdpunkten i uppdraget ligger på kompetensförsörjning - från rekrytering och onboarding till employer branding - men rollen omfattar även arbetsmiljö, arbetsrätt, löne- och förmånsfrågor samt andra förekommande områden inom HR och lön. Du rör dig nära verksamheten och har många kontaktytor, både inom våra skolor och rådgivningsverksamhet men också gentemot dotterbolag och andra Hushållningssällskap.
I rollen ingår även praktiskt lönearbete och andra HR-administrativa uppgifter, främst kopplat till några av våra externa bolag.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi uppmuntrar därför dig som är intresserad att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om dig Vi söker dig som trivs i en bred HR-roll där du får kombinera relationsskapande med struktur. Du är bekväm i dialogen med chefer, har förmåga att prioritera i en varierad vardag och uppskattar att arbeta nära verksamheten. Du är kommunikativ, pedagogisk och serviceinriktad i möte med såväl chefer som kunder och medarbetare. Vidare är du noggrann, strukturerad och trygg i arbete med siffror, avtal och detaljer. För dig är korrekt lönehantering en självklar del av ett professionellt HR arbete.
Vi står inför ett utvecklingssteg inom HR, bland annat genom ett pågående byte av HR- och lönesystem. Därför ser vi positivt på dig som är nyfiken på hur HR-data, analys och nya arbetssätt kan bidra till bättre beslut och effektivare processer.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom HR eller motsvarande
Flera års erfarenhet av brett HR-arbete
Lönekompetens och erfarenhet av praktiskt lönearbete
Erfarenhet av rekrytering
B-körkort är ett krav (resor mellan våra kontor och skolor förekommer)
Meriterande
Erfarenhet från den gröna näringen
Erfarenhet av datadrivet HR-arbete
Erfarenhet av systemet Flex HRM
Har du en mer junior profil men lockas av uppdraget? Då kan tjänsten istället formas som en HR-generalistroll, med möjlighet att på sikt utvecklas och växa in i rollen som HR-affärspartner.
Vi erbjuder Du blir en del av ett av landets största hushållningssällskap, med engagerade kollegor och en verksamhet som spänner över flera områden med samhällsnytta i fokus. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och forma HR-arbetet i en framtidsbransch. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder flexibla arbetstider, kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt kontinuerlig kompetensutveckling.
Placeringsort något av våra kontor i Kalmar, Växjö (Ingelstad), Karlskrona eller Gamleby
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning (6 månaders provanställning)
Sista ansökningsdatum 2026-04-03 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Matilda Hemborg på e-post matilda.hemborg@hushallningssallskapet.se
eller telefon 0768-79 15 14.
Välkommen med din ansökan!
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Kunskap för landets framtid är vårt löfte. Vi är ett av 15 fristående Hushållningssällskap med målet att främja landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenska livsmedel. Vi är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att det är våra medlemmars behov som utgör ryggraden i vår verksamhet.
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge består av ca 260 medarbetare som är utspridda på sex olika kontor och skolor. Detta gör att vi kan söka kompetenser över en stor del av landet och erbjuda arbetsmöjligheter i tre olika län.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se
