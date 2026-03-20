HR-administratör (vik) till New Yorkers nordiska huvudkontor
2026-03-20
Följ med NewYorker in i framtiden
Med mer än 1.300 butiker i 45 länder är NewYorker ett av Europas största modeföretag. Att erbjuda starka egna varumärken och mångsidiga kollektioner till en trend- och livsstilsmedveten generation har blivit nyckeln till framgång.
Men framgångsreceptet bygger i första hand på kreativa medarbetare, som arbetar innovativt och engagerat, grupporienterat och professionellt.På centralt belägen adress i Malmö ligger New Yorkers nordiska huvudkontor. Här sitter 28 st på HR, Lön, Ekonomi, Administration, Försäljning och Fastighetsskötsel för New Yorkers ca 50 butiker i Norden. HR och Lön har ett nära samarbete och idag är vi 9 personer som ansvarar för dessa uppgifter och supportar våra chefer i Sverige, Norge, Danmark Island och USA. Vi behöver förstärkning under en period och söker nu en ny kollega.
Vem är du?
Vi tänker oss att du tar examen inom HR eller har erfarenhet av att arbeta brett med HR och Lön. Eftersom vi arbetar mot flera länder är det en fördel om du har erfarenhet av HR från något annat land. Har du dessutom kunskap inom kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän är det en fördel.
Du bör trivas i en bred roll där en stor del av tjänsten är administration. Det kommer även innebära olika projektarbeten och det bör vara något du trivs med. Då vi har flera förändringsprojekt på gång är det också viktigt att du lätt kan anpassa dig till nya arbetssätt och bidrar till att utveckla arbetet. Du bollar gärna frågor med kollegor och ser lösningar framför problem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Anställningsavtal
• Arbetsrätt i andra länder
• Arbete med policys, rutiner, mallar, handböcker och andra personal- och lönerelaterade stöddokument
• Rekryteringsadministration
• All övrig HR- och Löneadministration i ett nära samarbete med kollegor på HR och Lön Publiceringsdatum2026-03-20Profil
• Universitets-/högskoleutbildning inom HR, arbetsrätt eller har du erfarenhet av brett HR-arbete med kollektivavtal för arbetare
• Nyfiken på arbetsrätten och att självständigt söka information om lagar och avtal
• Gärna erfarenhet av arbetsrätt i något annat land
• Självgående, flexibel och arbetar strukturerat
• Noggrann och detaljfokuserad i administrativa uppgifter och sammanställning av rapporter
• Teamorienterad och uppskattar samarbete och en positiv stämning på arbetsplatsen
• Goda kunskaper i svenska och engelska, gärna kunskaper i tyska och/eller övriga nordiska språk
Fortfarande intresserad? Du kommer bli del av ett glatt team som värderar fika, respekt och ser positivt på utveckling. Vi är ett mindre kontor med familjär stämning.
Högt i tak och en rak och tydlig dialog är självklarheter på arbetsplatsen. Anställningen omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen.
Tveka inte att ta kontakt om det är något du funderar på. Ytterligare information hittar du på: http://www.newyorker.eu. Anställningstyp/arbetstider
: Vikariat 100% ca 6 månader. Tillträde snarast efter avtal.
Upplysningar lämnas av: Petra Hultgren, PHultgren@newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats, se länk. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt eftersom vi kallar till intervju löpande, men allra senast 2026-03-29. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!
New Yorker Sverige KB
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Yorker Sverige KB
https://jobs.newyorker.de/se/jobs/sweden
