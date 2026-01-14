HR-administratör vid miljö-och geovetenskapliga institutionen
Lunds universitet, miljö- och geovetenskapliga inst, administrativa enheten / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-01-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, miljö- och geovetenskapliga inst, administrativa enheten i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
Anställningen som HR-administratör vid miljö-och geovetenskapliga institutionen är placerad vid den administrativa enheten.
I den administrativa enheten är stödfunktioner till verksamheten placerade.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar Lunds universitets avtal om distansarbete, vilket ger möjlighet att till viss del arbeta hemifrån.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som en i ett team om två personer kommer du att arbeta självständigt med varierande HR-frågor samt andra relaterade administrativa uppgifter. Miljö och geovetenskap utgör ditt verksamhetsområde och du kommer att arbeta gentemot dess ledning och medarbetare.
Arbetsuppgifterna innefattar, men är inte begränsade till, nedanstående:
- Förberedande av underlag för anställningar samt anställningsbeslut vid institutionen.
- Hantering av doktorandanställningar: utlysning, förlängning samt etapplyft.
- Hantering av stipendier och vissa arvoden samt varsel.
- Granskning av ärenden i personaladministrativa system, t. ex. ledigheter, entledigande, rekryteringar, ersättningar/arvoden, semesterhantering m.m.
- Fungera som stöd åt prefekter, administrativ chef, forskargruppschefer och övriga anställda i HR-administrativa frågor.
- Administrativa arbetsuppgifter, som t.ex. diarieföring och arkivering.
Du kommer vara aktivt involverad i att utveckla det HR-administrativa arbetet genom att arbeta med din kollega för att ta fram rutiner för olika processer. Arbetet innebär nära samarbete med såväl övriga administratörer som forskande personal där informationsöverföring är en viktig del av din vardag. Du kommer också att samverka med kollegor på andra organisatoriska nivåer inom universitetet.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- HR-utbildning eller gedigen tidigare erfarenhet HR-administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer vara likvärdigt.
- Kunskaper om lagar och avtal kring HR-området.
- God administrativ förmåga.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av olika administrativa stödsystem så som personalsystem, rekryteringssystem m.m.
- Erfarenhet av HR-arbete inom universitet/högskola.
- Kunskap om de lagar och avtal som styr universitetets verksamhet.
Du är en person som är noggrann, kommunikativ, analytisk, serviceinriktad och van att ta ansvar för att genomföra dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad och effektiv i ditt sätt att arbeta, och har förmåga att kunna växla mellan detaljer och helhetsperspektiv. Du måste kunna arbeta självständigt, men du ingår också i en grupp där alla bidrar. Vi förväntar oss därför att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta med andra. Att kunna planera sitt arbete, ibland med strikta deadlines, är en viktig egenskap. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer även att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det personaladministrativa arbetet vid Miljö och geovetenskapliga institutionenÖvrig information
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 procent med tillträde så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Första intervjuer förväntas hållas v 7 & v 9
Så här söker du
Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla
- CV
- personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter
- dokumentation som styrker övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, miljö- och geovetenskapliga inst, administrativa enheten Kontakt
Gisela Caesar, administrativ chef gisela.caesar@mgeo.lu.se +46462223030 Jobbnummer
9684331