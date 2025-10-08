HR-administratör sökes till kund i Stockholm (deltid 50%)
Stockholm | Start: 13 oktober 2025 | Till: 30 januari 2026 | 20h/vecka
Vill du vara en viktig del av HR-teamet och bidra till att skapa smidiga processer och hög kvalitet i HR-administrationen? Vi söker dig som vill stötta chefer och medarbetare i vardagen och säkerställa att HR-data och leveranser håller toppklass!
Om rollenSom HR-partner support blir du en central kontaktpunkt för både chefer och medarbetare. Du arbetar brett med HR-administration, processer och systemstöd - en roll där noggrannhet, service och kvalitet står i fokus.
Du kommer bland annat att: Hantera inkommande ärenden via ärendehanteringssystemet Jira Skriva och administrera anställningsavtal Ta fram HR-statistik och rapporter i Excel Hantera tidrapporter, övertidsdispenser och underrättelser Administrera organisationsstrukturer i IFS Svara på frågor kring anställningsvillkor, arbetstid, föräldraledighet och tjänstledighet
KvalifikationerObligatoriska: Erfarenhet av HR-support och service till chefer och medarbetare God kunskap om kollektivavtal, föräldraledighet, tjänstledighet och ersättningar Van att arbeta administrativt i HR-system - uppdatera och vårda data Mycket goda kunskaper i Excel samt vana att ta fram statistik och rapporter
Meriterande: Erfarenhet av IFS (HR-modulen) Erfarenhet av att skriva anställningsavtal Erfarenhet av frågor kopplade till tidrapportering
Personliga egenskaperVi söker dig som är: Självgående - du tar ansvar och driver dina uppgifter framåt Samarbetsinriktad - du trivs i team och bidrar till gemensamma mål Serviceinriktad - du gillar att stötta andra och skapa värde i varje leverans Kvalitetsmedveten - du arbetar strukturerat och noggrant Professionell - du har gott omdöme och agerar med integritet
Vill du bidra till en välfungerande HR-funktion där kvalitet, service och samarbete står i centrum? Då är detta uppdraget för dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9547947