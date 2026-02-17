HR-administratör sökes till fordonsföretag
2026-02-17
Har du ett genuint intresse för HR-administration? Trivs du i en roll där struktur, noggrannhet och korrekt information är avgörande för att verksamheten ska fungera? Då kan detta uppdrag vara något för dig!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Perido söker en HR-administratör till vår kund, ett stort och välkänt företag inom fordonsindustrin. Tjänsten är placerad i Lundby, Göteborg. Du blir en del av ett team som ansvarar för den löpande HR-administrationen för organisationens medarbetare. Arbetet är systemnära och detaljfokuserat, med tydliga processer och ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Dina huvudsakliga ansvarområden:
validera, analysera och registrera personaldata
säkerställa att rätt lön betalas ut i tid
hantera anställningar, avslut, kontrakt och förlängningar
jobba med frånvaro, sjukdom, pension, försäkringar och historik
se till att system och processer hänger ihop och fungerar
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ha ett genuint intresse för administration. Du trivs med att arbeta systemnära och har lätt för att analysera information, se samband och säkerställa att data, siffror och processer är korrekta. Rollen kräver att du är ansvarstagande och kvalitetsmedveten, med en naturlig fallenhet för att följa rutiner samtidigt som du ser möjligheter till förbättring. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och känner dig trygg i att arbeta både självständigt och i team. Samtidigt är du uthållig och trivs i en miljö med höga volymer, där precision och konsekvens är avgörande för att verksamheten ska fungera.Kvalifikationer
Har minst 2 års erfarenhet av HR-administration
Har jobbat i personalsystem (SAP, SuccessFactors eller liknande är ett stort plus)
Är analytisk och har lätt för att tolka, strukturera och kvalitetssäkra information
Trivs med ständiga förbättringar och LEAN-tänk
Är bekväm med både svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-06-30, med möjlighet till förlängning. Start omgående.
Kontaktperson för tjänsten:
Charlotte Crowleycharlotte.crowley@perido.se
Ange alltid tjänstens referensnummer 35643 i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
