HR-administratör schemaläggning | Sjöfartsverket | Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du HR-administratör med erfarenhet av schema- och personalplanering och söker ett nytt konsultuppdrag i Stockholm? Vi på Manpower söker nu en strukturerad och administrativt stark HR-administratör till ett spännande uppdrag hos Sjöfartsverket. Välkommen att söka detta konsultuppdrag via Manpower redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Senast 9 mars 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag 6 månader, med möjlighet till förlängning
Övrig information: Hybridarbete tillämpas
Om jobbet som HR-administratör
I rollen som HR-administratör hos oss på Manpower, ute hos vår kund Sjöfartsverket i Stockholm, har du en nyckelroll inom HR-administration med tyngdpunkt på schema- och personalplanering. Du arbetar nära befälhavare och fungerar som en viktig länk mellan verksamhet och personal. Fokus ligger på att säkerställa korrekt bemanning, efterlevnad av kollektivavtal samt att stötta verksamheten med både långsiktig och vid behov kortsiktig personalplanering inom sjöfarten.
Du ansvarar för att rutiner, behörigheter och administrativa processer håller hög kvalitet och bidrar till en effektiv och välfungerande drift.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Schemaplanering för besättning och personal
* Planering och uppföljning av bemanning
* Löpande personaladministration, inklusive kontroll av behörigheter och certifikat
* Handläggning av anställningsärenden
* Säkerställa att kollektivavtal och gällande föreskrifter efterlevs
* Agera stöd och kontaktpunkt mellan befälhavare och personal
Den vi söker
Vi på Manpower söker dig som har erfarenhet av schema- och personalplanering och trivs i en administrativ och samordnande roll. Du är strukturerad, noggrann och van att arbeta med flera parallella arbetsuppgifter. Som HR-administratör kommunicerar du obehindrat på svenska och har god förståelse för kollektivavtal och personalrelaterade processer. Du arbetar självständigt men uppskattar också nära samarbete med chefer och kollegor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning
* Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom schema- och personalplanering
* Goda kunskaper i MS Office
* Goda kunskaper om kollektivavtal
* Mycket god administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
* Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Meriterande är om du även har:
* Erfarenhet från transportsektorn
* Tidigare arbete som schemaplanerare
Om Manpower
Manpower är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Hos oss blir du konsultanställd på Manpower och arbetar ute hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, som i detta uppdrag Sjöfartsverket. Vi erbjuder trygga anställningar, spännande uppdrag och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
