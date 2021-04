HR- och löneadministratör till bolag i centrala Stockholm - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-04-07Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Lockas du av en bred roll inom HR- och löneadministration där du kommer att få arbeta med både löneprocessen och rekryteringen? Då kan detta vara rätt roll för dig!För kunds räkning söker vi en HR-administratör för uppdrag med start omgående och löpande sex månader framåt, med överrekrytering till kund.2021-04-07I rollen som HR-administratör kommer du arbeta tätt tillsammans med HR chef och HRBP där ni tillsammans driver HR frågorna för bolagets svenska verksamhet. Du kommer exempelvis arbeta med:HR-administrationRekrytering - support genom annonser, urval m.mHantera anställningsavtal, dokument kring förändringar och avslutHantera masterdata i HR-systemBeställningar av ITHR-support - ta fram rapporter, statistik mmViss kommunikation med chefer och medarbetareLöneadministrationLöneförberedande administration till löneleverantörDaglig kontaktperson till löneleverantörSchemaläggning i tidssystemetSjuk/friskanmälan myndigheterRapportering av statistik: SCB, Svenska Näringsliv mmVem är du?Vi ser att du har ca. 5 års arbetslivserfarenhet av Löneadministration och visst HR arbete. Har du arbetat med outsourcade löner och varit i en organisation under förändring är detta ett plus. Vi ser även att du har förståelse för arbetet med fackliga förhandlingar, kontakt med myndigheter och compliance. Dina personliga egenskaper är viktiga, vi ser att du är noggrann, lösningsorienterad och flexibel. Du är orädd, tar gärna egna initiativ samtidigt som du har en god känsla för struktur. För att lyckas i rollen så trivs du med att arbeta i en bred och varierad roll i en framåtlutad organisation.Du erbjudsHär erbjuds du en spännande möjlighet hos en digital och innovativ organisation. Du kommer få arbeta brett och varierat inom lön och HR, tillsammans med ett kompetent HR team. Detta är ett konsultuppdrag via Jurek HR med start omgående och löpande sex månader framåt, med god chans till förlängning alternativt överrekrytering hos kund. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Victoria Tjernström på victoria.tjernstrom@jurek.se Varmt välkommen med din ansökan!Sökord: Löneadministratör, Lönekonsult, Payroll, HR administratör, HR Koordinator, HR Assistant, HR Assistent, HR, Human Resourses.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Jurek Rekrytering & Bemanning AB5675922