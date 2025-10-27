HR- och kommunikationschef till Teknik- och fastighetsförvaltningen
2025-10-27
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokaler, fastigheter och tekniska infrastruktur - från planering av nybyggnadsprojekt till drift, underhåll och utveckling. Vi arbetar med vatten och avlopp, lokalvård, markservice, transport- och fordonsservice. Vårt mål är att bygga och förvalta hållbart och klimatsmart för att säkerställa en trygg och fungerande vardag för Botkyrkaborna. Vi är cirka 300 medarbetare som i våra olika funktioner arbetar med lösningar utifrån medborgarens behov och kommunens gemensamma mål.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en erfaren och utvecklingsinriktad HR och kommunikationschef som vill leda och vidareutveckla förvaltningens strategiska och operativa arbete inom HR och kommunikation.
Som HR och kommunikationschef har du en central roll i förvaltningens ledningsgrupp. Du är rådgivande till förvaltningsdirektören i frågor som rör arbetsgivarpolitik, organisationsutveckling, kompetensförsörjning och kommunikation. Du leder enheten för HR och kommunikation som består av HR-specialister, kommunikatörer och stödfunktioner, och ansvarar för att skapa ett enhetligt, rättssäkert och verksamhetsnära stöd till hela förvaltningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- leda, samordna och utveckla förvaltningens HR och kommunikationsarbete
- stödja chefer i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering och rehabilitering
- driva och följa upp arbetet med kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling och förändringsledning
- säkerställa kvalitet, struktur och likvärdighet i HR och kommunikationsprocesser
- utveckla den interna och externa kommunikationen samt stärka arbetsgivarvarumärket
- företräda arbetsgivaren i samverkan och fackliga förhandlingar
- bidra till en god och hållbar arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
Du arbetar både strategiskt och operativt och leder genom tillit, dialog och delaktighet. Rollen innebär ett brett ansvar där du får möjlighet att påverka och bidra till förvaltningens fortsatta utveckling. Förvaltningen har nyligen genomgått en organisatorisk förändring där HR och kommunikation samlats i en gemensam enhet. HR- och kommunikationschefen rapporterar till stabschefen och leder arbetet i nära samverkan med förvaltningsledningen.
Vi erbjuder dig
Du leder enheten för HR och kommunikation som består av två HR-specialister, en HR-koordinator, två kommunikatör och en nämndsekreterare. Enheten är ett stöd till förvaltningens chefer och verksamheter och arbetar nära tillsammans för att skapa struktur, kvalitet och ett hållbart HR- och kommunikationsarbete. Vi arbetar nära verksamheten i en miljö med korta beslutsvägar och ett högt tempo. Här samarbetar vi över yrkesgränser - ingenjörer, projektledare, ekonomer, drifttekniker och kommunikatörer - för att skapa en trygg och hållbar vardag för Botkyrkaborna. I takt med att förvaltningen växer och utvecklas står enheten inför viktiga utvecklingsområden, där digitalisering, kompetensförsörjning och kommunikation är centrala delar för framtidens arbetssätt.
Du får ett uppdrag med stort förtroende och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett engagerat ledningsteam där samarbete, lärande och gemensamma mål genomsyrar arbetet. Vi erbjuder en arbetsplats som värdesätter balans mellan arbete och privatliv, där du får utvecklas i din yrkesroll och vara med och bygga ett Botkyrka som fortsätter växa genom ansvar, mod och engagemang. Hos oss får du arbeta i en miljö där engagemang, mod och ansvarstagande är en naturlig del av vardagen.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom HR, kommunikation eller annan relevant inriktning. Du har flerårig erfarenhet av att leda verksamhet med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt av att arbeta strategiskt inom både HR och kommunikation i större organisationer.
Övriga krav:
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete.
- Erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete.
- Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
- Erfarenhet av att obehindrat kommunicera på svenska i tal och skrift samt av att utbilda medarbetare, chefer eller ledningsgrupp i HR-relaterade frågor.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
- Erfarenhet av arbetsgivarvarumärke, internkommunikation eller förändringskommunikation.
- Erfarenhet av att utveckla digitala arbetssätt inom HR eller kommunikation.
I rollen som HR och kommunikationschef behöver du vara strukturerad och kunna skapa ordning och tydlighet i komplexa sammanhang. Du har förmåga att planera, prioritera och följa upp arbetet på ett systematiskt sätt och leder din enhet med fokus på kvalitet, måluppfyllelse och helhetsperspektiv. Genom din resultatorientering driver du utvecklingen framåt och omsätter strategiska mål till konkreta handlingar som gör skillnad i verksamheten.
Som ledare är du trygg och stabil, även i situationer som kräver snabba beslut eller förändringsarbete. Du inger förtroende och bygger tillit genom ett lugnt och tydligt ledarskap. Du är samarbetsorienterad och har lätt för att skapa relationer, både inom den egna förvaltningen och i kommunövergripande sammanhang. Genom att lyssna in, förankra och kommunicera på ett tydligt sätt bidrar du till delaktighet, ansvarstagande och gemensam framgång.
Vill du vara med och utveckla HR- och kommunikationsarbetet i en förvaltning som bygger framtidens Botkyrka? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
