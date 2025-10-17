HR- Koordinator till konsultbolag inom arkitektur och teknik!
För ett vikariat söker vi en driven och serviceinriktad HR-Koordinator till vår kunds HR-funktion. Hos vår kund får du en nyckelroll i att stötta hela organisationen i HR-relaterade frågor och administration, samtidigt som du bidrar aktivt till deras digitaliseringsresa och utveckling av effektiva arbetssätt
OM TJÄNSTEN
Som HR Coordinator hos vår kund är du en nyckelperson som stöttar verksamheten i alla HR-relaterade frågor, hanterar ärenden via ärendehanteringssystem och telefon. Du arbetar aktivt med att hantera stora volymer medarbetardata i HR-systemet SAP SuccessFactors och bidrar till digitalisering och effektivisering av våra HR-processer.
Du erbjuds
Hos vår kund får du möjlighet att vara en del av en dynamisk organisation där din kompetens värdesätts. Du bidrar till att lösa utmaningar, utveckla innovativa lösningar och arbeta i en miljö som strävar efter att vara den bästa i ditt arbetsliv.
Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Academic Work med omgående start som förväntas pågå fram till 7 januari.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som HR Koordinator stödjer du verksamheten med HR-frågor och administration, hanterar medarbetardata i system och bidrar till digitalisering och effektivisering av HR-processer.
• Hantera inkommande ärenden via ärendehanteringssystem och telefon, gällande bland annat ledigheter, onboarding, avslut och friskvård.
• Arbeta med stor volym av medarbetardata i vårt HR-system (liknande SAP SuccessFactors), inklusive registrering av nyanställningar, avslut och datauppdateringar.
• Skapa anställningsavtal och hantera administration för underkonsulter.
• Fokusera på ständiga förbättringar: utveckla interna processer, uppdatera intranätinformation och skapa manualer för att förekomma frågor och förenkla för verksamheten.
• Aktivt delta i digitaliseringsinitiativ, testa nya systemfunktioner och använda digitala verktyg (som AI) för att effektivisera det dagliga arbetet.
• Leverera rapporter och dataanalyser från HR-systemet med god Excel-vana, samt säkerställa hög datakvalitet och regelefterlevnad (GDPR).
VI SÖKER DIG SOM
• Akademisk utbildning inom HR eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Arbetat 1-3 år som HR-support, HR-Administratör eller koordinator
• Goda kunskaper i Excel och svenska och engelska i tal och skrift.
• En mycket god servicekänsla, är flexibel, noggrann och initiativrik.
• Ett stort intresse för system, AI och digitalisering, med en stark vilja att lära dig ny teknologi.
• Utmärkt samarbetsförmåga och ett "Growth mindset".
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av SAP SuccessFactors
• Systemvana i HR- och lönesystem eller ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av arbete i ett Shared Service Center
• Erfarenhet av tidrapporteringssystem, exempelvis Maconomy
• Vana att arbeta med stora datamängder och förmåga att analysera data
• Kunskap om GDPR för arbetsområdet
• Intresse för avtalsrätt, arbetsrätt och kollektivavtal
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Mycket god servicekänsla, är flexibel, noggrann och initiativrik.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
