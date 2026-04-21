Hr Utvecklare Med Projektledningsansvar Till Saab
2026-04-21
Ledarutveckling i en internationell och föränderlig miljö
Vill du arbeta nära verksamheten och vara med och forma framtidens ledarskap i en komplex, internationell organisation? Trivs du i gränslandet mellan strategi och operativt genomförande, där struktur, relationer och leverans är lika viktiga? Då kan det här vara nästa steg för dig.
I rollen som HR-utvecklare med fokus på ledarutveckling och projektledning får du en central position i arbetet med att samordna, leda och genomföra Saabs ledarskapsutvecklingsinitiativ. Rollen är hands-on, ansvarsfull och i ständig utveckling - perfekt för dig som gillar att ta ägarskap, skapa tydlighet och driva saker framåt även när allt inte är helt färdigt än.
Om rollen
Du blir en viktig länk mellan Learning & Development och Talent Management, i ett nytt och mer integrerat arbetssätt mellan teamen. Det innebär att du navigerar mellan olika perspektiv, behov och förväntningar - och skapar struktur, balans och framdrift i samarbetet.
Du arbetar operativt med hög självständighet och ansvar, samtidigt som du har många kontaktytor inom HR, mot chefer och externa leverantörer - både i Sverige och internationellt.
Exempel på ansvarsområden
Kursansvar för ledarskapsprogram: syfte och mål, administration, kvalitetssäkring, kommunikation, leverantörsstyrning samt nominering och onboarding av deltagare
Projektledning och koordinering av ledarskaps- och utvecklingsinitiativ, inklusive etablering av styrning för större projekt
Aktivt samarbete mellan L&D och Talent Management, med fokus på struktur, tydlighet och fungerande processer
Kontakt- och samordningspunkt gentemot HR, chefer och leverantörer
Löpande stöd, administration och kommunikation, inklusive framtagande av tydliga och engagerande presentationer
Ansvarsområdet kan komma att utvecklas över tid - och vi ser gärna att du är med och formar rollen framåt.
Vem vi tror att du är
Du är trygg i dig själv och din kompetens, serviceinriktad med ett genuint intresse för människor, samtidigt som du är strukturerad, lösningsorienterad och lugn även i komplexa sammanhang. Du gillar att koordinera, hålla ihop trådar och se till att det faktiskt blir gjort.
Vi tror att du har:
3-8 års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom HR-utveckling, ledarutveckling eller lärande
Dokumenterad erfarenhet av projektledning och att driva flera parallella initiativ samtidigt
Erfarenhet av ledarskapsprogram, större lärinitiativ och/eller digitala lärlösningar
Mycket god organisatorisk och administrativ förmåga
Förmåga att arbeta självständigt, ta fullt ägarskap och leverera hög kvalitet även när alla svar inte finns från början
Vana av att arbeta tvärfunktionellt, internationellt och med många intressenter
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska (engelska är koncernspråk)
Starka presentationsfärdigheter i affärsengelska
God systemvana och erfarenhet av digitala verktyg och etablerade processer
Varför Saab?
Hos oss får du arbeta i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag, i en miljö som kombinerar hög professionalism med stort förtroende och handlingsutrymme. Du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad - tillsammans med engagerade kollegor i en internationell kontext.
Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Håkan Kempel hakan.kempel@jeffersonwells.se
9866696