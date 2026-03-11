HR till tidsbegränsat uppdrag, Danderyds kommun
2026-03-11
Vill du arbeta brett och strategiskt som HR-konsult? Är du erfaren, nyfiken och prestigelös med ambition att göra skillnad tillsammans? Då kan detta vara en roll för dig!
HR-avdelningen är en del av Kommunledningskontoret och avdelningen består av enheterna HR, Lön och Internservice. HR-enheten består av HR-chef, åtta HR-konsulter, en HR-administratör och en rekryterare. Tillsammans utgör vi ett engagerat och samarbetsinriktat team med nära till skratt, där vi hjälper och stöttar varandra i vardagen.
Vi är expertstöd inom HR-frågor till framför allt våra drygt 100 chefer. Vår uppgift är att vara stödjande men också styrande när det behövs som tex i arbetsrättsliga frågor.
Nu söker vi en HR-konsult, för ett uppdrag till årsskiftet, som vill bli en del av vårt team. Välkommen in i vår gemenskap!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som HR-konsult arbetar du konsultativt och fungerar som ett kvalificerat expertstöd till chefer inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och arbetsanpassning. Uppdraget formas mycket utifrån verksamheternas behov.
Rollen är bred och varierad och omfattar både vardagliga frågeställningar och mer komplexa ärenden. Det kan handla om hur chefen ska tänka när en medarbetare säger upp sig, har de rätt kompetens för alla uppdrag eller behöver de hjälp med att hitta en annan kompetens som kompletterar gruppen? Det skulle också kunna vara diskussioner om hantering av misskötsamhet hos en medarbetare eller hur chefen ska arbeta med kompetenshöjande insatser för att stärka och utveckla en arbetsgrupp. Det som är roligt är att arbetet är varierat och den ena dagen är inte den andra lik!
Vi arbetar också mycket med att effektivisera HR-enhetens arbetsmetoder och rutiner med fokus på utveckling och hur vi kan arbeta smartare vilket du bidrar till.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du bidrar med ett aktivt och modigt medarbetarskap, och vill vara en del av Danderyds kommuns utveckling. Du har ett genuint intresse för arbetsgivarfrågor och drivs av att skapa värde i samarbetet med andra. För att lyckas i rollen ser vi att du är nyfiken, samarbetsorienterad och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ett tydligt fokus på det gemensamma målet, samt tar eget ansvar för ditt uppdrag. Vi värdesätter en positiv inställning samt ett lösningsfokuserat, strukturerat och noggrant arbetssätt. Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och delar gärna med dig av dina tankar och perspektiv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* relevant högskoleexamen.
* flerårig arbetslivserfarenhet av brett HR-arbete mot verksamhet.
* erfarenhet av samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
* god kännedom om de lagar och avtal som reglerar arbetsmarknaden.
* god digital kompetens och systemvana.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av HR-arbete i kommun.
* kunskap om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB).
Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Danderyds kommun, HR-enheten Kontakt
tf. HR‑chef
Susanna Holm Troedsson susanna.holmtroedsson@danderyd.se +46 8 56891029 Jobbnummer
