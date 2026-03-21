HR strateg med fokus på förhandling i Skåne
TNG Group AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-03-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med arbetsrätt och förhandling i en roll där du stöttar chefer i komplexa personalärenden?
Som HR strateg med fokus på förhandling får du en viktig roll i en kommun i Skåne. Du arbetar nära verksamheten med arbetsrätt och förhandling i fokus och hanterar komplexa personalärenden tillsammans med chefer. Du verkar brett inom HR området och bidrar med din kompetens i arbetsrättsliga frågor, både till chefer och andra HR strateger.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Du erbjuds en roll i en kommun där din insats gör skillnad i verksamheten. Här arbetar du i en organisation med god gemenskap och en fin samarbetskultur.
Som konsult via TNG får du en trygg anställning under uppdragstiden och stöd från en konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.Publiceringsdatum2026-03-21Arbetsuppgifter
Företräda kommunen i alla typer av arbetsrättsliga förhandlingar
Vara ett kvalificerat stöd till chefer inom hela HR området
Hantera och ge vägledning i komplexa personalärenden
Agera arbetsrättslig expert gentemot andra HR strateger
Samarbeta med HR kollegor och andra funktioner i organisationen
Värt att veta
Uppdraget är på heltid med start så snart som möjligt och löper till och med mars 2027. Det finns möjlighet att inleda uppdraget på deltid och gå upp i heltid från september 2026. Distansarbete är möjligt i viss mån utifrån verksamhetens behov, men som huvudregel förväntas arbetet utföras på plats.
Våra förväntningar
Akademisk examen eller motsvarande inom det personalvetenskapliga området.
Flerårig erfarenhet av förhandlingar inom offentlig sektor.
Minst 7 års erfarenhet av liknande roll.
Erfarenhet från en ledande roll är meriterande.
Du har god kommunikativ förmåga och är trygg i din roll med förmåga att arbeta självständigt. Du kan snabbt växla fokus och anpassa dig till nya förutsättningar. Du har en positiv inställning och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du bygger relationer genom att vara tillmötesgående samtidigt som du är tydlig och konsekvent.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Stortorget 11 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
TNG syd Kontakt
Researcher
Amanda Alwan
9811729