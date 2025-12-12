HR strateg arbetsrätt och förhandling till Eslövs kommun
2025-12-12
Vill du vara med och stärka Eslövs kommuns arbetsgivarpolitik och bidra till en professionell, rättssäker och sammanhållen HR-funktion?
Vi söker en erfaren HR-strateg med tydlig specialistprofil inom arbetsrätt och förhandling. Rollen är central för kommunens tillämpning av lagar, avtal och arbetsgivarstrategiska frågor och du blir ett viktigt stöd till både chefer, HR-partners och fackliga parter.
Det här är tjänsten för dig som är trygg i din arbetsrättsliga kompetens och som trivs i en roll med stort ansvar, komplexa frågeställningar och många kontaktytor. Du kombinerar juridisk skärpa med ett stabilt, lyhört och förtroendeskapande sätt att arbeta.
Ditt uppdrag
Som HR-strateg inom arbetsrätt och förhandling har du ett kommunövergripande ansvar för flera av våra mest betydelsefulla arbetsgivarprocesser. Du arbetar både strategiskt och operativt och verkar i nära samarbete med HR-partners, fackliga organisationer och chefer på alla nivåer.
I ditt uppdrag ingår att:
• driva och hålla samman kommunens löneöversynsprocess - från analys till uppföljning
• vara bollplank och stöd till HR-partners i frågor som rör arbetsrätt, lönebildning och förhandling
• ansvara för utbildningar inom arbetsrätt och lönebildning inom ramen för vårt ledarskapsprogram
• säkerställa en enhetlig och rättssäker hantering av arbetsrättsliga ärenden
• fatta beslut tillsammans med förvaltningschef i frågor som rör disciplinära åtgärder, löneledande löner och lönetillägg
• vara kommunens kontaktperson gentemot SKR i frågor som rör lagar, avtal och arbetsgivarfrågor
• vara ansvarig handläggare för tecknande och uppsägning av lokala kollektivavtal
• hålla ihop kommunens arbete med befattningsstruktur samt införandet av lönetransparensdirektivet
• arbeta med frågor som rör arbetstid, samverkan och MBL
Rollen innebär många kontaktytor och ställer höga krav på integritet, omdöme och kommunikativ tydlighet.
Din erfarenhet
Du har en bakgrund som gör att du tryggt kan ta ansvar för vårt mest kvalificerade arbetsrättsliga och förhandlingsmässiga arbete. Du är van vid att arbeta i en komplex kontext och hantera ärenden där juridik, verksamhetsbehov och relationer behöver balanseras.
Vi söker dig som har:
• gedigen kunskap i arbetsrätt och kollektivavtal
• erfarenhet av kvalificerade förhandlingar, gärna inom offentlig sektor
• vana vid att utreda, analysera och hantera komplexa personalärenden
• erfarenhet av arbete med lönebildning och löneöversynsprocesser
• erfarenhet av att utbilda och stödja chefer i arbetsrättsliga frågor
Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande.
Är det här du?
Du kombinerar specialistkompetens med ett lugnt, tydligt och förtroendeskapande arbetssätt. I mötet med chefer, HR-partners och fackliga representanter skapar du snabbt trygghet och struktur, och du behåller din riktning även när frågor är känsliga eller när olika intressen står långt ifrån varandra.
Du har förmågan att hålla fokus på sakfrågan och låta dialogen fortsätta framåt även när tempot är högt eller när det uppstår olika tolkningar och perspektiv. Samtidigt arbetar du självständigt och tar ansvar för att driva ärenden till avslut, men diskuterar gärna tankar och bygger gemensamma arbetssätt med kollegor när det stärker kvaliteten.
Vi söker dig som:
• skapar förtroende och struktur i mötet med olika aktörer
• behåller lugn och professionalism även i komplexa och känsliga situationer
• tydligt skiljer mellan sakfråga och person och bidrar till konstruktiva dialoger
• driver frågor självständigt, tar ansvar och agerar med gott omdöme
• ser värdet av samarbete och använder dialog som verktyg för framdrift
• kan tydliggöra juridiska resonemang och göra komplexa frågor begripliga för andra
• bidrar till stabilitet, tydlighet och ett respektfullt arbetsklimat
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en professionell och sammanhållen HR-funktion. Du blir en del av ett kompetent HR-team med nära samarbete, brett ansvar och tydliga möjligheter att forma framtidens arbetsgivarpolitik i Eslövs kommun.
Här får du använda din expertis där den gör verklig skillnad.
Vi kommer att hålla inledande intervjuer torsdagen den 8/1 och fredagen den 9/1 och uppskattar om du kan planera din tillgänglighet efter detta.
Ta del av och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida;?Kommunen som arbetsgivare - Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
