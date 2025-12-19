HR specialist till konsultuppdrag med start omgående!
Vårt uppdrag:
För vår kunds räkning söker vi nu en HR-specialist för ett uppdrag på cirka 6 månader, med möjlighet till anställning direkt hos kunden. Behovet har uppstått med kort varsel och kunden väljer därför att inleda samarbetet genom att ta in en konsult, samtidigt som man utvärderar det långsiktiga behovet och möjligheten till en tillsvidareanställning.
För att säkerställa rätt dynamik och ett nära samarbete i organisationen ser kunden gärna att konsulten arbetar på plats från kontoret, som är beläget i mycket trevliga lokaler intill Bromma Blocks.
Som konsult hos Avanzera erbjuder vi alltid dig som medarbetare en marknadsmässig månadslön, pensionsavsättning, friskvårdsbidrag och anslutning till vårt kollektivavtal.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som HR-specialist arbetar du brett och i nära samarbete med ditt HR-team. I rollen ansvarar du för ett varierat och verksamhetsnära HR-arbete, där dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar:
• Rekrytering - från behovsanalys till anställning
• Lönekartläggning och arbete med jämställda löner
• Arbetsrättsliga frågor och rådgivning till chefer
• Arbetsmiljöarbete, både operativt och strategiskt
• Organisationsutveckling och stöd i förändringsprocesser
• Employer Branding och arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket
• Övrig HR-relaterad administration och stöd till verksamhetenBakgrund
Utöver att du är tillgänglig omgående - gärna före jul, men som senast i början av januari - ser vi att du har en högskoleutbildning inom HR/personalområdet samt minst fem års erfarenhet av att arbeta brett och självständigt inom de ansvarsområden som beskrivs ovan.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Sök redan idag! Eller ring om du har frågor!
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
