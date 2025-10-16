HR Specialist till ett internationellt bolag med verksamhet i hela Norden

A Hub AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-10-16


Vi söker nu en HR Specialist till ett internationellt bolag med verksamhet i hela Norden
Vill du arbeta brett inom HR med fokus på arbetsrätt, medarbetarrelationer och att stötta chefer i flera nordiska länder? Nu söker vi en HR Specialist inom Employee & Labor Relations till ett globalt företag med stark lokal närvaro i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
I den här rollen får du en nyckelposition i arbetet med att skapa trygga och rättvisa arbetsrelationer, stötta chefer i HR-frågor och driva processer kopplade till både medarbetar- och arbetsgivarrelationer.
OM ROLLEN
Som HR Specialist inom Employee & Labor Relations kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med frågor som rör personalrelationer, arbetsrätt och förhandlingar. Du blir en central kontaktperson för både medarbetare, chefer, fackliga parter och HR-teamet i de nordiska länderna.
Arbetet spänner över flera områden - från rådgivning och policytolkning till utredningar, konflikthantering och samverkan med fackliga representanter. Rollen ger dig möjlighet att bredda din erfarenhet inom nordisk arbetsrätt och arbeta nära verksamheten i ett internationellt sammanhang.
Exempel på arbetsuppgifter:

Ge rådgivning till chefer och medarbetare i frågor som rör HR-policys, anställningsvillkor, disciplinärenden och konflikthantering


Delta i förhandlingar och samråd med fackliga representanter


Säkerställa att processer följer lokala lagar, regler och interna riktlinjer


Stötta chefer i tolkning av lagar, kollektivavtal och HR-processer


Identifiera och driva förbättringar i HR-rutiner och dokumentation


Delta i större organisationsförändringar och projekt inom HR

VI SÖKER DIG SOM HAR:
En kandidatexamen eller högre inom HR och/eller arbetsrätt


Arbetslivserfarenhet inom Employee och Labor Relations i samtliga fyra nordiska länder: Sverige, Norge, Finland och Danmark


Stark organisatorisk förmåga, sinne för detaljer och förmåga att driva ärenden till avslut


Dokumenterad problemlösningsförmåga och förmåga att samla in och analysera information för att förstå och bedöma behov


Diskretion, integritet, konfidentialitet och gott omdöme


En inställning som prioriterar kvalitet och den bästa möjliga helhetsupplevelsen för medarbetare


Förmåga att snabbt förstå system och lära sig nya processer


En vilja att utvecklas, samt nyfikenhet och engagemang att ta sig an viktiga och ibland konfidentiella uppgifter


En entusiastisk lagspelare med en stark vilja att bidra till en positiv arbetsmiljö


Språkkunskaper: Engelska (affärsnivå) och svenska (affärsnivå)

VI TROR ATT DU ÄR:
En kommunikativ och förtroendeingivande person som trivs i en rådgivande roll. Du har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och ett genuint intresse för att driva HR-frågor med rättvisa, struktur och kvalitet i fokus.
ÖVRIG INFORMATION:
Start: 7 januari 2026 Plats: Stockholm Omfattning: Heltid, tidsbegränsat uppdrag till 30 september 2026 Anställningsform: Konsultuppdrag via A-hub, med möjlighet till förlängning

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://a-hub.se

Arbetsplats
A-hub

Kontakt
Oskar Sandén
oskar@a-hub.se

Jobbnummer
9559805

