HR/Rehabiliteringsspecialist till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-08-13
Har du din utbildningsbakgrund inom HR eller motsvarande och tidigare yrkeserfarenhet gällande rehabiliteringsfrågor samt arbetsanpassning? Är du en relationsskapande person som har lätt att samarbeta med andra och samtidigt kan arbeta självgående och strukturerat? Då kan du vara den vi söker efter!
Du erbjuds
Att bli en del av Stab HR på Karolinska med idag över 90 medarbetare
En inspirerande arbetsmiljö där din kompetens och ditt engagemang kommer hjälpa oss att vidareutveckla struktur och effektivitet - för att stödja Karolinskas vårdverksamheter inom olika delar av sjukhuset
Goda möjligheter till långsiktig utveckling inom HR-professionen och möjligheten att bidra till sjukhusövergripande utvecklingsarbete inom HR
En hybridtjänst med möjlighet, att när verksamheten tillåter, delvis arbeta på distans
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Vi utvecklar rollen och rekryterar därför en till HR/Rehabspecialist. Vi söker en rehabiliteringsspecialist som fortsätter arbetet att bidra till en effektiv hantering av ärenden gällande arbetsanpassning, rehabilitering, utredningar och chefsstöd i samband med ohälsa, sjukskrivning samt riskbruk/missbruk.
Rollen utvecklas nu med att stärka det främjande arbetet kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med en bredare och djupare kunskap kring bland annat konflikthantering, kränkande särbehandling och psykisk hälsa.
I rollen som rehabiliteringsspecialist säkerställer du att lagar, förordningar, kollektivavtal och interna riktlinjer samt policys efterlevs. Du arbetar i en konsultativ roll, ofta tillsammans med HR-partner - med att coacha och underlätta för våra chefer i samband med våra medarbetares ohälsa samt sjukfrånvaro. Tjänsten kräver hög kompetens inom arbetsanpassning och rehabilitering samt en förmåga att se varje enskild individ.
Anställningen är inom Hälsocentrum som är en enhet inom Stab HR, arbetet genomförs i samarbete med olika verksamheter inom Karolinska såväl som med andra organisationer inom regionen. Rehabiliteringsspecialisten är underställd verksamhetschefen för Hälsocentrum.
Du ingår i ett team med arbetsmiljöspecialister, hälsopedagoger, HR/rehabspecialister, och en specialist inom jämlikhet, jämställdhet samt mångfald som arbetar tillsammans sjukhusövergripande.
Vi söker dig som
Är en specialist och trivs med bredden samt balansen mellan operativt och strategiskt arbete i rollen som HR/Rehabspecialist - i relation till verksamheternas behov
Är lugn, stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer och kan behålla ett realistiskt perspektiv där du samtidigt kan fokuserar på rätt saker
Tar ansvar för din uppgift och kan själv strukturera ditt arbetssätt fram till avslut
Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt
Har en förmåga att se förbättringsmöjligheter och nya perspektiv för att utveckla dig själv, våra roller och arbetssätt inom HR
Har en vilja att delta i utvecklingsarbeten inom HR för både specifika verksamheter och organisationenKvalifikationerKvalifikationer
Akademisk examen inom HR eller motsvarande relevant utbildning och bakgrund
Flerårig erfarenhet som HR/rehabspecialist
God kompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö
God kompetens om rehabilitering och arbetsanpassning
God kompetens inom socialförsäkringens ramverk
Mycket god kunskap av Office-paketet
En vana av att stundtals arbeta under tidspress mot uppställda mål
God, styrkt, kunskap inom konflikthantering och arbete med kränkande särbehandling
Meriterande:
God kunskap gällande riskbruk/missbruk
Arbetslivserfarenhet i en konsultativ roll inom en större personalintensiv organisation
Erfarenhet av att självständigt och tillsammans med kollegor ta fram undervisningsmaterial och genomföra utbildningar
Kunskap i att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön
Erfarenhet från Hälso- och sjukvården
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Human Resources- HR
För att stödja sjukhusets alla kliniska verksamheter arbetar jurister, ekonomer, kommunikatörer, HR, Inköpare och IT för att vi tillsammans ska generera vård i världsklass och vara en verkligt Attraktiv Arbetsgivare! https://www.karolinska.se/om-oss/om/organisation/Administrativa-verksamheter/ Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
