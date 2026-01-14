HR Partner till kommun| Jefferson Wells | Östra Stor-Stockholm
Är du en erfaren HR Partner med goda kunskaper inom arbetsrätt, samverkan och arbetsmiljö? Vi på Jefferson Wells söker nu en HR Partner för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Öster om Stockholm. Vill du bidra med din kompetens inom HR och stötta chefer i en skärgårdskommun? Då är detta uppdraget för dig - varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Kommun öster om Stockholm
Start: 2 februari 2026 - ansök senast 15/1-2026
Uppdragslängd: T.o.m. 30 september 2026
Anställning: Konsultanställd hos Jefferson Wells
Om jobbet som HR Partner
Som HR Partner ute hos vår kund, en Skärgårdskommun öster om Stockholm, kommer du att vara ett viktigt stöd till chefer i alla HR-relaterade frågor. Rollen innebär ett brett ansvar där du arbetar både strategiskt och operativt med HR-processer. Du kan även komma att delta i ledningsgrupp och kontorssamverkansgrupp samt genomföra utbildningar för chefer.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Stödja chefer i HR-frågor och arbetsrättsliga ärenden.
Arbeta med samverkan enligt lokalt samverkansavtal som ersätter delar av MBL.
Bidra med kunskap inom arbetsmiljö och rehabilitering.
Eventuellt delta i ledningsgrupp och kontorssamverkansgrupp.
Genomföra utbildningar för chefer inom HR-relaterade områden.
Den vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av HR-arbete och trivs i en konsultroll där du får bidra med din kompetens och skapa värde för verksamheten. Du har god förståelse för arbetsrätt och samverkansavtal och är trygg i att ge stöd till chefer i komplexa frågor. Erfarenhet från kommunal verksamhet och skolverksamhet är meriterande.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av HR-arbete inom offentlig sektor.
Kunskap om samverkan som ersätter delar av MBL enligt lokalt samverkansavtal.
Goda kunskaper inom arbetsrätt och gärna Allmänna bestämmelser (AB).
Kunskap inom arbetsmiljö och rehabilitering.
Meriterande med erfarenhet av skolverksamhet och kunskap om skollagen.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
