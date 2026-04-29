HR Partner med inriktning lön till internationellt försäkringsbolag
BNP Paribas Cardif - försäkringsbolaget i en föränderlig värld. Genom förståelse för våra samarbetspartners kärnaffär och behov, erbjuder vi skräddarsydda försäkringslösningar och skapar mervärde för våra partners - alltid med kunden i fokus. BNP Paribas Cardif Nordics försäkringsverksamhet är en del av bankkoncernen BNP Paribas som är en av Europas ledande aktörer inom bank-och finanstjänster.
Vi söker nu, till ett föräldravikariat, dig med ett noggrant sinne och som är detaljfokuserad - du som delar vårt engagemang och vår känsla för ansvarstagande! Kan du vara vår nya HR Partner?
Som HR Partner kommer du...
• att arbeta i en tvåbent roll där du kombinerar löneadministration med strategiskt HR-stöd. Rollen har ett tydligt fokus på lönehantering, men inkluderar även inslag av HR Business Partner-uppgifter såsom rekrytering, kompetensutveckling och deltagande i HR-relaterade projekt och aktiviteter. Du blir en nyckelperson i vårt HR-team och bidrar till att skapa en smidig och effektiv arbetsmiljö för våra medarbetare.
Löneadministration:
Lönebearbetning för cirka 120 medarbetare, i Sverige, Norge och Danmark.
Första linjens kontakt mot vår externa löneleverantör (outsourcad lönehantering) - du samordnar, förbereder och säkerställer korrekta löneuppgifter, så som att hantera tidrapportering, utlägg, ledigheter, förmåner och andra lönerelaterade processer.
Rapportering och underhåll av HR-system, inklusive uppdatering av lönedata och personalinformation.
Stödja HR Manager i arbete med pensioner, förmåner och lönerevisioner.
Strategisk HR stöd:
Deltagande i rekryteringsprocesser - från att ta fram arbetsbeskrivningar till intervjuer och on-boarding av nya medarbetare.
Koordinering av utbildningsinsatser och andra HR-relaterade projekt.
Ad hoc-uppgifter inom HR-avdelningen, där flexibilitet och problemlösningsförmåga är viktiga egenskaper.
Du blir en del av ett engagerat HR-team om tre personer och rapporterar direkt till nordiska Head of HR. Rollen ger dig möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt, med stor kontaktyta mot medarbetare, chefer och externa partners.
Vi söker dig som...
• har arbetat i en liknande roll inom löne- och HR administration och har god förståelse för såväl flödet inom lönehantering som för de strategiska affärsstödsfunktioner som ingår i HR Partnerns roll. Du ska ha ett starkt intresse för siffror och noggrannhet är en naturlig egenskap hos dig.
För att trivas i rollen har du lätt för att anpassa dig efter rådande situation och hjälper till där det behövs. I rollen som HR Partner kommer du ha många kontakter med företagets medarbetare, chefer och även externa parter, därför är det viktigt att du är pedagogisk och tydligt i ditt sätt att kommunicera samt är serviceinriktad.
Våra önskemål till dig:
Minst eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller personal/lön
Tidigare erfarenhet från arbete som HR Partner eller motsvarande
Goda kunskaper inom löneadministration
Kunskap inom redovisning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är att ha jobbat med löner mot något av de andra nordiska länderna
Varför BNP Paribas Cardif?
Tänk dig en organisation, tillräcklig liten för att utvecklas men tillräckligt stor för att hantera förändringar. Hos oss på BNP Paribas Cardif, genomsyrar affärsutveckling allt vi gör och vi uppmuntrar ständigt till innovativt tänkande. Med ca 120 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark, utvecklar och tillhandahåller vi personriskförsäkringar på den nordiska marknaden via banker och finansbolag. Hos oss får du möjligheten att kliva in i en spännande expansiv fas i ett internationellt företag med en mångkulturell miljö. Här får du möjlighet att påverka med din erfarenhet och expertis samt arbeta med engagerade och härliga kollegor.
Vi erbjuder dessutom förmånlig pensionsplan, friskvårdsbidrag, flytande arbetsfria dagar, träning på betald arbetstid, Benifex förmånsportal, möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar, kompetensutveckling samt sociala aktiviteter och tillställningar.
För mer information se www.bnpparibarcardif.se
eller på Linkedin #BNPParibasCardifNordic
Mer om tjänsten:
Tjänsten är ett föräldravikariat på cirka ett år med en sysselsättningsgrad på 100%, med start i augusti 2026. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Nordisk Head of HR Elisabeth Marenius, elisabeth.marenius@bnpparibascardif.com
.
Vill du bli en del av ett engagerat och växande företag? Då är du varmt välkommen med din ansökan till vår jobbportal, via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 13 maj. Tveka inte att skicka din ansökan redan idag. Då urvalsprocesser och intervjuer sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen): Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bnp Paribas Cardif Nordic AB
(org.nr 556591-7902)
Mölndalsbro 5
)
431 30 MÖLNDAL
9883755