HR partner - strategiskt stöd nära ledning och verksamhet
2026-05-04
Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
Arbetsuppgifter
Är du en förtroendeingivande HR-partner med gedigen erfarenhet? Vill du ha en central roll där du gör verklig skillnad i både strategiska och operativa HR-frågor?
Nu söker vi två erfarna och trygga HR-partners som vill arbeta nära både bolagsledning och enhetschefer, med fokus på arbetsgivaransvar, organisationsutveckling och kvalificerat stöd i personal- och arbetsmiljöfrågor.
Som HR-partner är du en central del av verksamheten och en självklar rådgivare i både strategiska och operativa frågor. Du bidrar med din expertis, skapar förtroende i organisationen och driver HR-frågor som stärker både chefer och medarbetare. Uppdraget är både utmanande och utvecklande, och ger dig goda möjligheter att växa i din profession.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Vara ett strategiskt bollplank i lednings- och organisationsfrågor, samt bidra till och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, inklusive OSA-frågor
* Ge kvalificerat arbetsrättsligt stöd i ärenden som rehabilitering, misskötsamhet, omplacering och uppsägning
* Stötta chefer i svåra samtal, konflikter och arbetsmiljöfrågor
* Vara ett tillgängligt, proaktivt och förtroendeingivande stöd i operativa personalfrågor
* Säkerställa korrekta MBL-processer och en god samverkan med fackliga parter
* Stödja i rekrytering, bemanningsplanering och kompetensutveckling, samt vara rådgivande i lönebildning och löneöversyner
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till hållbara organisationer och starka ledarskap
* En central och inflytelserik roll nära verksamhet och ledning
* Möjlighet att påverka, utveckla och forma arbetssätt, processer och kulturKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din profession och som agerar med tydlighet och integritet, med ett genuint engagemang för verksamheten. Du har förmågan att växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande. Du drivs av att se mönster och samband, identifiera framgångar och utmaningar samt hitta värdeskapande lösningar.
Vi ser att du brinner för att utveckla både verksamheten och dig själv, du är inte rädd för att driva igenom förändringar trots hinder på vägen. Vi söker dig som är van vid att stötta chefer i komplexa situationer, och som med din relationsskapande förmåga bidrar till goda samarbeten.
Formella krav
* Akademisk utbildning inom Human Resources/Personalvetenskap eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig.
* Flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
* Gedigen erfarenhet av arbetsrätt och facklig samverkan
Utöver dessa krav ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor, inom vård och omsorg, kommunalt bolag, eller annan personalintensiv verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
Skicka in ditt CV och i samband med det får du besvara ett antal kompetensfrågor.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319733".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7
)
261 80 LANDSKRONA
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB
Kvalitetschef
Anna Guricke anna.guricke@landskrona.se
