HR konsulter till uppdrag i en kommun i Skåne
TNG Group AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-03-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av HR arbete och trivs i en roll där du stöttar chefer i komplexa personalfrågor?
Vi söker nu tre erfarna HR konsulter till ett uppdrag i en kommun i Skåne. I rollen arbetar du nära verksamhetens chefer och stöttar i personalrelaterade frågor. Du hanterar både operativa ärenden och mer komplexa personalfrågor samt bidrar med analyser och lösningar som stödjer verksamheten i det dagliga arbetet. Två tjänster är på heltid och en tjänst är på deltid.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Du erbjuds ett uppdrag där du får arbeta nära verksamheten och bidra med din HR kompetens i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag. Rollen ger möjlighet att arbeta brett med HR frågor och stötta chefer i deras dagliga arbete.
Som konsult via TNG får du en trygg anställning under uppdragstiden och stöd från en konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.
Stötta chefer i personal och arbetsrättsliga frågor
Hantera personalärenden och ge vägledning i arbetsgivarfrågor
Analysera personalrelaterade frågeställningar och bidra med lösningsförslag
Bidra till struktur och kvalitet i HR arbetet
Samarbeta nära verksamheten och kollegor inom HR
Värt att veta
Uppdraget avser tre konsulter där två tjänster är på 100 procent och en tjänst är på 50 procent. Start planeras så snart som möjligt och uppdraget löper initialt i fem månader med möjlighet till förlängning.
Sista ansökningsdag är 23 mars. Urval sker löpande och annonsen kan därför komma att tas ner innan sista ansökningsdag.
Våra förväntningar
Akademisk utbildning inom Human Resources, personalvetenskap eller motsvarande
Minst tre års erfarenhet av HR arbete
Erfarenhet av konsultativt HR stöd till chefer i personalrelaterade frågor
Erfarenhet av HR arbete i kommun eller annan politiskt styrd organisation är meriterande
Erfarenhet av att tillämpa arbetsrättslig lagstiftning, särskilt lagen om anställningsskydd (LAS) och Allmänna bestämmelser (AB) är meriterande
Du arbetar strukturerat och kan snabbt sätta dig in i nya verksamheter. Du är trygg i din yrkesroll och hanterar komplexa personalfrågor med ett professionellt förhållningssätt. Du har också en god kommunikativ förmåga och skapar förtroendefulla relationer i samarbetet med chefer och kollegor.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Stampgatan 14 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
TNG Väst Kontakt
Researcher
Amanda Alwan 0700231772
9800893