HR konsult till statlig myndighet i Stockholm
Novare Bemanning AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-15
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Har du erfarenhet av arbete med arbetsrätt, rekrytering och arbetsmiljö? Vill du bidra med din kunskap på en samhällsviktig myndighet? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta inom HR på en statlig myndighet i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en HR-konsult till en myndighet i Stockholm.
Myndigheten är just nu i behov av en HR-konsult. Som HR-konsult kommer du främst att arbeta med att ge råd och stöttning inom bland annat arbetsrätt, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete/rehabilitering till myndighetens chefer. Du kommer även att hantera operativa administrativa processer och system inom HR-området. Du blir en viktig del i myndighetens arbete och bidrar till att utveckla och förenkla HR-processer.
Till denna roll söker vi dig som är driven, självgående och kommunikativ. Du är trygg i dina kunskaper och har lätt för att samarbeta med andra.
Krav för tjänsten
relevant akademisk examen
dokumenterad kunskap inom arbetsrätt, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete
minst tre (3) års erfarenhet av operativt HR-arbete gärna inom offentlig förvaltning
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande krav för tjänsten
erfarenhet av liknande arbete på statlig myndighet.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid under perioden 2026- 09-01 – 2027-02-28. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, distansarbete efter ök.Publiceringsdatum2026-07-15Så ansöker du
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-08-17. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Stockholm (visa karta
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111 11 STOCKHOLM Arbetsplats
Myndighet Jobbnummer
10003480