HR Konsult på vikariat till Region Nord
Polismyndigheten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-02-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli, en HR-sektion, en kommunikationsgrupp samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Vi söker nu en HR konsult på vikariat till vår HR-sektion i nord med placering i Luleå, Umeå eller Sundsvall. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag genom att rekrytera medarbetare till Polismyndigheten. Uppdraget innebär att självständigt driva parallella rekryteringsprocesser och agera konsultativt HR-stöd till rekryterande chefer inom ditt ansvarsområde. Hos oss har du en viktig roll att kvalitetssäkra våra rekryteringsprocesser och säkerställa att regelverk och administrativa riktlinjer efterföljs. Det är en självklarhet att vi arbetar gemensamt i gruppen för att bidra till våra gemensamma mål och löpande utveckling. Vid behov kan andra arbetsuppgifter inom HR områdets palett förekomma.
Många delar av arbetet sker i digitala miljöer och du förväntas ha förmåga att ta till dig och använda digitala verktyg på bästa sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Att vara ett konsultativt stöd till rekryterande chef under rekryteringsprocessen
• Att självständigt driva flera parallella rekryteringsprocesser från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer, referenstagning och tillhörande administration
• Att hantera administrativa uppgifter såsom arkivering och utlämnande av allmänna handlingarKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning, företrädelsevis inom HR-området eller motsvarande kunskap förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av att arbetat med rekrytering
• Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att ha arbetat med statlig rekrytering där man utgår från förtjänst och skicklighet
• Erfarenhet av att självständigt och konsultativt driva hela rekryteringsprocesser i samarbete med chefer
• Erfarenhet av kompetensbaserad intervjuteknik
• Erfarenhet av att använda arbetspsykologiska tester i rekrytering
För att trivas hos oss behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i olika arbetsuppgifter och situationer samt gillar att ta dig an nya utmaningar. Rollen innebär många kontaktytor vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har en hög integritet, egenskaper som gör att du bygger förtroendefulla relationer inom organisationen och kan anpassa ditt bemötande efter situation och person. Genom din förmåga att samarbeta bidrar du till gynnsamma effekter på gruppens gemensamma mål och arbetar för ett klimat som präglas av utveckling, delaktighet och arbetsglädje.
Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
ÖVRIGT
Polisförbundet, Saco-S, ST och Seko Polisen nås via polisens växel, tfn 114 14.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Urvalstester kan förekomma inom ramen för rekryteringen. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig kontaktperson Camilla Dahlgren.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB294/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Gruppchef
Camilla Dahlgren camilla.dahlgren@polisen.se Jobbnummer
9745488